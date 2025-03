Mulher em situação de rua canta louvor em vigília por Rebecca

Em vigília realizada em Franca, na última sexta-feira, 14, em prol da jovem de 13 anos, Rebecca Cristina Otoni Carlos, diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um momento foi marcante para todas as pessoas que se encontravam na praça em frente à Santa Casa. Uma mulher em situação de rua pediu permissão para se aproximar e, ao adentrar a roda, entoou um louvor junto a todos os presentes.

A mulher, conhecida como Samanta, se aproximou do local onde estava sendo realizado o momento de oração e, segundo relato divulgado na rede social, perguntou do que se tratava a reunião. Ao ser informada de que era uma prece em favor de uma criança internada, ela pediu autorização para adentrar a roda e começou a cantar, fazendo com que as pessoas que estavam ali fossem tocadas, segundo relatou Ariane Otoni, mãe de Rebecca.

“Está circulando o vídeo de uma moradora de rua que cantou. A Samanta é uma pessoa muito conhecida, era uma cabeleireira, é uma amiga muito querida. Infelizmente, ela está nas drogas, mas eu creio que ontem (sexta-feira, 14) ela foi usada por Deus para estar naquele lugar, ela conseguiu tocar nos nossos corações através da tua música, da música que ela cantou”, contou Ariane.