Francana empata com Catanduva e se salva do rebaixamento na A3

A Francana empatou com o Catanduva por 2 a 2 neste sábado, 15, no estádio "Silvio Salles", em Catanduva, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista Série A3. Sem chances de classificação para as quartas de final, o ponto conquistado foi suficiente para livrar a Veterana de qualquer risco de rebaixamento.

Os donos da casa abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Bruno Nunes tocou a bola pela direita para Anderson Brito, que, de calcanhar, a devolveu para o camisa 9 chutar rasteiro. O goleiro Wesley pulou, mas não evitou o gol. Intervalo: Catanduva 1 x 0 Francana.

O Catanduva ampliou o marcador aos 2 minutos da segunda etapa. A equipe recuperou a bola no meio e, depois de uma troca de passes, Gustavo lançou para Adriano Luiz. O camisa 13 tocou para Anderson Brito, que completou para o gol.