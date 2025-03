Aposta do sertanejo, Panda desembarca em Franca pela primeira vez

O cantor Panda, uma das grandes apostas da atual geração sertaneja, chega a Franca pela primeira vez neste sábado, 15, no Olhos D’Água, a partir das 16h. Com um repertório que mescla grandes releituras e canções autorais, o artista está conquistando cada vez mais espaço por onde passa com a turnê "Panda Sem Moderação".

Dono de uma voz marcante e interpretações que chamam a atenção por onde passa, Panda se destaca por suas regravações de sucessos do sertanejo. Entre elas estão: "Alô Porteiro", famosa na voz de Marília Mendonça, e "Te Assumo", gravada por Tayrone, além de hits consagrados como "Página de Amigos" e "Boate Azul". Mas ele também aposta em faixas autorais, como "Esquece Essa Vida" e "Vem Me Buscar", ambas presentes em seu álbum.

Sucesso em ascensão na internet, Panda já acumula mais de 45 milhões de visualizações no YouTube, consolidando seu nome entre os novos talentos do sertanejo.

Além do show de Panda, o evento contará com apresentações de Samba da Rosa, Manza Show, Vitor & Versol e Edu Moreira, trazendo uma mistura de estilos para animar o público.

Mais informações sobre o evento e ingressos pelo site: Duoticket.