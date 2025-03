Jovem é preso por tráfico, diz que sairá e ameaça PM em Franca

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela avenida quando avistaram os dois suspeitos em uma motocicleta. Ao notarem a presença da viatura, os homens mudaram bruscamente de direção e passaram a olhar para trás, levantando suspeitas.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o condutor de 18 anos: R$ 2.835 em dinheiro, uma pedra de crack escondida dentro do tênis e um celular.

Com o passageiro de 20 anos: R$ 196,50 em dinheiro, um celular, uma garrafa com 1 litro de lança-perfume, uma pedra de crack escondida na cueca e quatro pedras de crack dentro do tênis.

Ao retornarem ao local onde a sacola havia sido descartada, os agentes localizaram 22 papelotes de cocaína prontos para venda. Questionados, os suspeitos confessaram que estavam traficando drogas.