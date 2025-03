.

Um ícone está aniversariando

Sim, um ícone. Carla de Almeida Braga Pacheco, com um currículo de anos, anos e mais anos, aniversaria exatamente no mês em que se destaca, se enaltece e exalta a importância de todas as mulheres do mundo. O aniversário de Carla (foto com o esposo Fábio no destaque que abre a coluna de hoje) é exatamente em 21/3 (sexta-feira). E falar em Carla é falar de um gigantesco referencial, quando o assunto é especificamente o balé. Cultuado por ela como algo, eu diria, “até mesmo sagrado”. Privilegiados (ela e alunos/alunas mil), que, ao longo de tantos e tantos anos, vêm desfrutando das maravilhas do balé. Sua Escola, com seu próprio nome, continua firme e forte na ampla esquina da rua Campos Salles com a Dr. Alcindo Conrado. Uma escola referencial. Lá só se fala e se respira balé. Exatamente como Carla idealizou uma escola sob sua direção (firme, exigente e elogiadíssima). Eu, que sempre acompanhei tudo de perto, venho testemunhando o enorme sucesso de sua Escola. Famosíssima e conceituadíssima. Fico feliz demais, porque sei o quanto Carla ama sua própria escola. O quanto a ela se dedica. Há anos. Um referencial com mérito absoluto. Indiscutivelmente inserida na história desta nossa Franca. Pa-ra-béns!

Lindíssima