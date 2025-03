Motociclista fica ferido após bater em carro no São Luiz

O motociclista não conseguiu desviar, bateu no carro e, com o impacto, foi arremessada.

Segundo testemunhas, os veículos seguiam no mesmo sentido, quando o motorista do carro teria tentado realizar uma conversão na rua José Ferreira.

Um motociclista ficou ferida após bater em um carro na noite desta sexta-feira, 14, na avenida Major Elias Motta, no Jardim São Luiz, na região Leste de Franca .

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa de Franca com suspeita de fratura na perna.

O motorista do carro, que trabalha com corridas de aplicativo, não se feriu e permaneceu no local.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.