'Motivados para buscar esse título da Champions', diz Helinho

Um dia após conquistar a vaga no Final Four da BCLA (Basketball Champions League Americas), o elenco e a comissão técnica do Sesi Franca Basquete comemoram a vitória contra o Quimsa, da Argentina, por 84 a 73, nesta quinta-feira, 13, no "Pedrocão", pelas quartas de final da competição internacional.

O técnico Helinho Garcia afirmou que o time soube superar momentos difíceis durante a partida. “Tivemos uma vitória fantástica contra o atual campeão da Champions. Foi um jogo muito duro. Perdemos o Wesley muito cedo, desqualificado com uma técnica e uma antidesportiva, mas o grupo conseguiu superar isso com muita intensidade, muito empenho e, principalmente, pela versatilidade que nosso plantel tem, com jogadores podendo atuar em mais de uma posição”, disse.

O treinador lembrou que o título da BCLA garante ao campeão vaga na Copa Intercontinental, o "Mundial de Clubes", que é um dos maiores objetivos do clube neste ano. “Saímos muito felizes com a conquista da vaga e, claro, ainda mais motivados para buscar esse título da Champions League, que, para nós, é um dos maiores objetivos da temporada.”

O ala-armador argentino, que joga pelo Franca Basquete, Facundo Corvalán, disse que a BCLA é um torneio de alto prestígio e que a equipe de Santiago del Estero defendeu com muita vontade a posição de atual campeã da competição. “Foi um jogo difícil, um jogo em que precisamos colocar a máxima intensidade em quadra. Precisamos mostrar a nossa melhor versão para garantir a vitória.”

O argentino completou que o time francano está pronto para as semifinais da competição. “Agora é o Final Four, momento de decisão, e o time está pronto para enfrentar quem vier. Depende de nós, e estamos trabalhando para melhorar dia a dia e chegar da melhor forma aos jogos importantes.”

A Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) ainda não divulgou os dias, horários e a sede do Final Four da BCLA.

O Franca Basquete também volta suas atenções para a sequência do returno do NBB (Novo Basquete Brasil). O próximo compromisso será contra o Bauru, na terça-feira, 18, no ginásio Pedrocão. A equipe está na quarta colocação, com 16 vitórias em 25 partidas.