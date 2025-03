Mulher se fere em acidente e motorista vai embora alegando pressa

Segundo um primo da vítima, o carro, que seguia pela avenida no sentido centro-bairro, fechou a moto e, em seguida, encostou nela. Ao tentar desviar para evitar a colisão, a jovem perdeu o controle da moto ao passar sobre terra acumulada perto da calçada e caiu no asfalto.

O motorista do carro desceu do veículo ao perceber o acidente, mas, em vez de prestar o devido socorro, limitou-se a dizer que a vítima não corria risco de vida, deixou seu telefone de contato e foi embora, justificando que estava com pressa.

Uma outra mulher que passava pelo local, em uma Fiat Doblô vermelha, parou para ajudar a vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à motociclista, que foi encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".