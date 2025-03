'Saidinha' em Franca: 19 detentos estão nas ruas temporariamente

Nesta semana, 19 presos do regime semiaberto da cidade de Franca foram beneficiados pela saída temporária autorizada pelo Poder Judiciário. O benefício, previsto na Lei de Execução Penal, começou a valer na terça-feira, 11, e segue as determinações da Portaria Deecrim 02/2019, que regulamenta as datas dessas permissões no Estado de São Paulo.

A saída temporária, popularmente conhecida como "saidinha", é concedida a presos que apresentam bom comportamento e já cumpriram uma parte da pena. Seu objetivo principal é fortalecer os laços familiares e facilitar a ressocialização.

A Secretaria da Administração Penitenciária reforçou, em nota oficial, que a concessão das "saidinhas" é uma prerrogativa do Judiciário e que os presos beneficiados devem cumprir as regras estabelecidas, retornando à unidade prisional no prazo determinado. Caso contrário, são considerados foragidos e perdem automaticamente o direito ao regime semiaberto, retornando ao regime fechado ao serem recapturados.