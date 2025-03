Atleta de Rifaina garante vaga nas Seletivas Nacionais de Karatê

A cidade de Rifaina foi representada na Seletiva Estadual de Karatê, realizada no último sábado, 8, no Complexo Esportivo Central de Santana do Parnaíba (SP). A atleta Maria Luiza Rodrigues Matos, de 16 anos, garantiu sua classificação na modalidade Shiai Kumite na categoria Sub-21 (kyu acima), conquistando uma vaga para a próxima etapa nacional.

O evento promovido pela Federação Paulista de Karatê, teve como objetivo formar a equipe paulista de diversas cidades que participará das Seletivas Nacionais da Confederação Brasileira de Karatê, ao longo de 2025.

O técnico responsável pela atleta, professor Marcos Roberto Alves, destacou a importância da conquista, ressaltando o alto nível técnico da competição e a intensidade dos confrontos.

Com a classificação, Maria Luiza passa a integrar os melhores atletas do karatê paulista e poderá disputar uma vaga na Seleção Brasileira de Karatê, que representará o Brasil em competições como o Sul-Americano e o Pan-Americano.