A Unicamp terá um espaço permanente de atuação no Memorial da América Latina, na capital paulista, pelos próximos 25 anos. Um acordo firmado nesta segunda-feira (26) entre a universidade e a fundação responsável pelo centro cultural prevê a utilização de uma área de aproximadamente 450 metros quadrados, destinada à realização de atividades acadêmicas, científicas e culturais. A iniciativa também abre caminho para a criação de um curso voltado aos estudos latino-americanos a partir de 2027.

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O termo de compromisso representa uma nova etapa da cooperação entre as duas instituições e amplia a presença da universidade de Campinas na cidade de São Paulo. O espaço poderá abrigar seminários, encontros de pesquisadores, reuniões acadêmicas, ensaios e pequenas apresentações artísticas, especialmente nas áreas de dança e artes cênicas. A proposta é transformar a estrutura em um ponto de encontro para projetos que envolvam universidades e pesquisadores de diferentes países da América Latina.

Para o reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, a parceria está alinhada à estratégia de internacionalização da instituição, que busca fortalecer a cooperação acadêmica com os países latino-americanos. Segundo ele, a aproximação entre a universidade e o Memorial cria oportunidades para ampliar o intercâmbio de conhecimento e desenvolver iniciativas conjuntas de longo prazo.

Curso previsto para 2027 e novas atividades culturais