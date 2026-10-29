Um suspeito morreu na madrugada desta quinta-feira (29), após troca de tiros com policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). A ocorrência começou em Campinas e, após perseguição, terminou em uma estrada de terra de Monte Mor.
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Segundo informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento tático pela região quando avistou um Hyundai i30 preto trafegando na contramão da Avenida Adolpho Bloch, no Jardim Bassoli. Os policiais retornaram para realizar a abordagem, momento em que um dos ocupantes do veículo efetuou disparos contra a equipe.
Os policiais iniciaram acompanhamento à distância. O veículo seguiu em direção à estrada de terra conhecida como Campinas/Monte Mor, onde colidiu contra um monte de entulhos. Os ocupantes desembarcaram e, durante a fuga em direção a uma área de mata, continuaram a disparar contra os agentes.
Em buscas nas imediações, foi localizado caído ao solo um homem usando uma touca do tipo balaclava e portando um revólver calibre .38. Ao retornarem ao veículo, os policiais encontraram no banco traseiro uma espingarda calibre 12 e um colete balístico.
Ainda de acordo com a polícia, o carro ostentava placas de outro veículo semelhante. Após consulta detalhada, verificou-se que o automóvel era produto de roubo e estava com as placas adulteradas.
O Resgate foi acionado e constatou o óbito no local. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Monte Mor.