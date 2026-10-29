Um suspeito morreu na madrugada desta quinta-feira (29), após troca de tiros com policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). A ocorrência começou em Campinas e, após perseguição, terminou em uma estrada de terra de Monte Mor.

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Segundo informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento tático pela região quando avistou um Hyundai i30 preto trafegando na contramão da Avenida Adolpho Bloch, no Jardim Bassoli. Os policiais retornaram para realizar a abordagem, momento em que um dos ocupantes do veículo efetuou disparos contra a equipe.

Os policiais iniciaram acompanhamento à distância. O veículo seguiu em direção à estrada de terra conhecida como Campinas/Monte Mor, onde colidiu contra um monte de entulhos. Os ocupantes desembarcaram e, durante a fuga em direção a uma área de mata, continuaram a disparar contra os agentes.