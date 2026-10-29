Uma clínica de estética que oferecia aplicações de botox e preenchimentos foi interditada pela Vigilância Sanitária de Indaiatuba após a descoberta de uma série de irregularidades. Durante a fiscalização, realizada nesta quarta-feira (28), os agentes encontraram medicamentos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de constatarem a ausência de licença sanitária e de habilitação do profissional responsável pelos procedimentos.

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A interdição atingiu a sala comercial 3 de um estabelecimento de beleza, onde funcionava o espaço destinado aos atendimentos estéticos. A ação foi desencadeada após duas denúncias recebidas pela Prefeitura nos dias 14 e 15 de outubro, por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Segundo os relatos encaminhados ao município, o local oferecia procedimentos como aplicação de toxina botulínica, conhecida como botox, e preenchimentos estéticos por preços muito abaixo dos praticados no mercado. As denúncias também levantavam suspeitas sobre as condições sanitárias e a qualificação do profissional que realizava os atendimentos.

Fiscalização encontrou três irregularidades