Uma clínica de estética que oferecia aplicações de botox e preenchimentos foi interditada pela Vigilância Sanitária de Indaiatuba após a descoberta de uma série de irregularidades. Durante a fiscalização, realizada nesta quarta-feira (28), os agentes encontraram medicamentos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de constatarem a ausência de licença sanitária e de habilitação do profissional responsável pelos procedimentos.
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A interdição atingiu a sala comercial 3 de um estabelecimento de beleza, onde funcionava o espaço destinado aos atendimentos estéticos. A ação foi desencadeada após duas denúncias recebidas pela Prefeitura nos dias 14 e 15 de outubro, por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).
Segundo os relatos encaminhados ao município, o local oferecia procedimentos como aplicação de toxina botulínica, conhecida como botox, e preenchimentos estéticos por preços muito abaixo dos praticados no mercado. As denúncias também levantavam suspeitas sobre as condições sanitárias e a qualificação do profissional que realizava os atendimentos.
Fiscalização encontrou três irregularidades
Após receber as denúncias, a Vigilância Sanitária realizou inspeções no estabelecimento e identificou problemas considerados suficientes para determinar a interdição da sala.
Entre as irregularidades constatadas estavam a falta de licença sanitária para funcionamento, a ausência de habilitação profissional para os procedimentos realizados e a presença de medicamentos sem autorização da Anvisa.
O estabelecimento foi autuado e poderá receber multa de até R$ 7.184,54, valor correspondente a 187 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs). O responsável terá prazo de dez dias para apresentar defesa administrativa.
A Prefeitura não divulgou a identidade do profissional, o nome do estabelecimento nem quais medicamentos foram encontrados durante a inspeção. Também não informou se houve registro de pacientes com complicações decorrentes dos procedimentos.
Prefeitura alerta para preços muito baixos
Após a interdição, a Vigilância Sanitária reforçou o alerta para os riscos de contratar procedimentos estéticos sem verificar a regularidade dos estabelecimentos e a qualificação dos profissionais.
Preços muito inferiores aos praticados no mercado devem servir como sinal de atenção, especialmente quando o serviço envolve aplicações injetáveis e utilização de medicamentos.
A orientação é que os consumidores verifiquem se o profissional possui habilitação para realizar o procedimento, se o estabelecimento conta com as licenças exigidas e se os produtos utilizados têm procedência conhecida e regularização sanitária, quando necessária.
A Prefeitura também recomenda desconfiar de locais que não fornecem informações claras sobre a formação dos profissionais, a origem dos medicamentos e as condições de realização dos atendimentos.