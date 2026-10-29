A Gama (Guarda Municipal de Americana) atendeu, na quarta-feira (28), a uma ocorrência de localização de cadáver nas instalações de um drive-in desativado na Avenida Rafael Vitta, na Vila Rehder. Segundo a corporação, o corpo foi encontrado por um homem que entrou no imóvel para retirar alguns pertences.

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Ele relatou ter percebido um forte odor vindo do local e, ao verificar, encontrou o corpo de um indivíduo, acionando as autoridades. A equipe da Gama compareceu ao endereço e solicitou apoio do serviço de ambulância, cuja equipe constatou o óbito.

A Polícia Técnico-Científica também esteve no local e realizou os procedimentos periciais, incluindo registro fotográfico e coleta de evidências. De acordo com levantamentos preliminares, a vítima é um homem com idade aproximada de 40 anos. O corpo apresentava sinais de agressão na região da face, e a identidade ainda não havia sido confirmada.