A eleição presidencial terminou no domingo (25), mas a temperatura política ainda está bem longe de baixar. Em Campinas, a polarização entre direita e esquerda ganhou um desdobramento que ultrapassou os debates da Câmara Municipal e chegou ao Ministério Público. No centro da controvérsia estão dois vereadores de campos opostos: Nelson Hossri (PSD) e Guida Calixto (PT). O episódio começou com uma publicação nas redes sociais, mas ocorre num contexto muito mais amplo e preocupante, marcado por campanhas de boicote econômico e relatos de retaliação contra trabalhadores em razão de suas preferências eleitorais.

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Depois da reeleição de Lula (PT), passaram a circular nas redes sociais mensagens defendendo a demissão de funcionários identificados com a esquerda, a elaboração de listas de estabelecimentos comerciais ligados a petistas e o boicote a empresários que apoiaram o presidente. Em Campinas, Nelson Hossri entrou nessa discussão ao publicar uma imagem ilustrativa de uma loja ficcional com uma bandeira do PT na fachada e desafiar comerciantes de esquerda a fazer o mesmo em seus estabelecimentos. A postagem não continha uma ordem explícita de boicote ou demissão, mas foi interpretada por críticos como um incentivo à exposição pública de empresários por suas convicções políticas. Nos comentários, surgiram manifestações favoráveis à identificação de profissionais e estabelecimentos para possíveis boicotes, além de críticas à própria provocação, inclusive de pessoas que se declararam de direita.

Hossri é conhecido por sua atuação provocativa nas redes sociais e pelo estilo de confronto com adversários políticos. A atitude, portanto, não chega a surpreender quem acompanha sua trajetória. O que merece atenção é o contexto em que foi feita. Num ambiente de elevada tensão pós-eleitoral, desafiar comerciantes a expor sua identidade partidária pode produzir consequências diferentes daquelas de uma simples discussão ideológica. A questão não é impedir que um empresário declare apoio ao PT, ao PL ou a qualquer outra legenda. Essa é uma escolha legítima. O problema surge quando a identificação política passa a servir de referência para campanhas destinadas a atingir a atividade econômica ou o sustento de alguém.