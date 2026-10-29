O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, começou a receber nesta quarta-feira (28) uma operação de grandes proporções para a realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Ao todo, aproximadamente 800 toneladas de carros, peças e equipamentos das equipes serão transportadas em nove aviões cargueiros Boeing, que desembarcarão no terminal campineiro nos próximos dias antes de seguir para o Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

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O primeiro avião, um Boeing 777 procedente da Cidade do México, pousou em Viracopos às 14h24, trazendo equipamentos de som, imagem e iluminação utilizados na montagem da estrutura do evento. Os carros de corrida e os materiais das escuderias chegarão nos outros oito voos programados, também provenientes do México.

A movimentação antecede a etapa brasileira do Campeonato Mundial, marcada para 6, 7 e 8 de novembro, em Interlagos. A corrida será a 20ª etapa da temporada de 2026 e exigirá uma operação logística que envolve transporte aéreo, desembaraço de cargas e deslocamento rodoviário de centenas de toneladas de equipamentos.

Comboios até Interlagos