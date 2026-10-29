O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, começou a receber nesta quarta-feira (28) uma operação de grandes proporções para a realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Ao todo, aproximadamente 800 toneladas de carros, peças e equipamentos das equipes serão transportadas em nove aviões cargueiros Boeing, que desembarcarão no terminal campineiro nos próximos dias antes de seguir para o Autódromo de Interlagos, na capital paulista.
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O primeiro avião, um Boeing 777 procedente da Cidade do México, pousou em Viracopos às 14h24, trazendo equipamentos de som, imagem e iluminação utilizados na montagem da estrutura do evento. Os carros de corrida e os materiais das escuderias chegarão nos outros oito voos programados, também provenientes do México.
A movimentação antecede a etapa brasileira do Campeonato Mundial, marcada para 6, 7 e 8 de novembro, em Interlagos. A corrida será a 20ª etapa da temporada de 2026 e exigirá uma operação logística que envolve transporte aéreo, desembaraço de cargas e deslocamento rodoviário de centenas de toneladas de equipamentos.
Comboios até Interlagos
Depois do desembarque em Campinas, os materiais serão encaminhados ao Terminal de Carga de Viracopos, onde passarão pelos procedimentos necessários para seguir viagem até São Paulo.
O transporte até Interlagos será realizado em comboios de carretas, com dezenas de viagens previstas para levar os carros, componentes mecânicos, ferramentas e estruturas utilizadas pelas equipes.
A concessionária responsável pelo aeroporto preparou uma operação especial para agilizar a movimentação. Pelo menos 100 profissionais estarão envolvidos, incluindo funcionários de diferentes setores de Viracopos, representantes de órgãos públicos, agentes de carga, companhias aéreas e empresas contratadas para o transporte rodoviário.
A chegada das aeronaves também marca a 25ª operação consecutiva de Viracopos no recebimento e na saída das cargas do Grande Prêmio brasileiro, consolidando o aeroporto de Campinas como uma das principais estruturas logísticas utilizadas pela Fórmula 1 no país.
Nove aviões também levarão os equipamentos embora
A participação de Viracopos não termina com a realização da corrida. Após o GP de São Paulo, todo o material utilizado pelas equipes precisará ser desmontado, transportado novamente até Campinas e embarcado para a sequência do campeonato.
Outros nove voos estão previstos para retirar os carros e equipamentos do Brasil, utilizando o mesmo terminal de cargas.
O próximo destino da categoria será Las Vegas, nos Estados Unidos, que receberá a etapa seguinte do Mundial entre 19 e 22 de novembro, com a corrida programada para o dia 21.
O intervalo entre as provas exige uma logística coordenada para garantir que os veículos e materiais estejam disponíveis a tempo da preparação da etapa norte-americana.
Viracopos concentra carga importada
A escolha de Campinas para a operação está relacionada à estrutura do Terminal de Carga de Viracopos, um dos principais centros de movimentação de mercadorias do país.
Segundo a administração aeroportuária, o terminal responde por aproximadamente um terço de toda a carga aérea importada pelo Brasil, contando com instalações para recebimento, armazenamento, movimentação e liberação de mercadorias.
A estrutura permite atender operações de grande porte, como a da Fórmula 1, que exige cuidados específicos no transporte de veículos de competição, equipamentos de alta tecnologia e componentes de elevado valor.
GP movimenta bilhões de reais
O Grande Prêmio de São Paulo é considerado pela organização um dos principais eventos recorrentes do calendário esportivo brasileiro, reunindo público internacional e movimentando diferentes setores da economia.
Na edição anterior, 303.627 pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos durante os três dias de programação. Segundo os organizadores, o evento gerou impacto econômico superior a R$ 2,3 bilhões e esteve associado à criação de aproximadamente 23,7 mil postos de trabalho.
Em 2026, o GP será realizado novamente em Interlagos, enquanto Campinas desempenhará um papel fundamental nos bastidores, recebendo e despachando a estrutura que permite a realização de uma das maiores competições do automobilismo mundial.