Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Municipal de Campinas após ameaçar a ex-companheira, de 48 anos, que possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (29), no Parque Vista Alegre, e foi encaminhado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
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A Guarda Municipal foi acionada após uma denúncia de violência doméstica. Quando os agentes chegaram ao endereço informado, o suspeito já havia deixado o local. Durante a apuração, testemunhas que estavam em um estabelecimento comercial nas proximidades confirmaram ter presenciado ameaças feitas pelo homem contra a ex-companheira.
Com as informações recebidas, os guardas iniciaram buscas pelo Parque Vista Alegre e localizaram o suspeito durante patrulhamento. Segundo a corporação, o homem estava bastante exaltado e proferia palavras desconexas no momento da abordagem. Ele foi identificado e permaneceu sob acompanhamento da equipe enquanto os agentes verificavam as circunstâncias da ocorrência.
A vítima, de 48 anos, confirmou aos guardas que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro e informou que já possuía medidas protetivas de urgência em vigor contra ele. Os relatos da mulher e das testemunhas motivaram o encaminhamento dos envolvidos à delegacia.
O homem e a vítima foram levados à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para adoção das providências cabíveis. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência envolve suspeitas de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência, além de violência doméstica, conforme os enquadramentos informados pela corporação.