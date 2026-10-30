Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Municipal de Campinas após ameaçar a ex-companheira, de 48 anos, que possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (29), no Parque Vista Alegre, e foi encaminhado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

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A Guarda Municipal foi acionada após uma denúncia de violência doméstica. Quando os agentes chegaram ao endereço informado, o suspeito já havia deixado o local. Durante a apuração, testemunhas que estavam em um estabelecimento comercial nas proximidades confirmaram ter presenciado ameaças feitas pelo homem contra a ex-companheira.

Com as informações recebidas, os guardas iniciaram buscas pelo Parque Vista Alegre e localizaram o suspeito durante patrulhamento. Segundo a corporação, o homem estava bastante exaltado e proferia palavras desconexas no momento da abordagem. Ele foi identificado e permaneceu sob acompanhamento da equipe enquanto os agentes verificavam as circunstâncias da ocorrência.