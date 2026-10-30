Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h09, na altura do km 90, na pista sentido São Paulo, e provocou interdições e um congestionamento de aproximadamente 3,4 quilômetros.
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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária AutoBAn, um Citroën C3 trafegava pela rodovia quando o motorista se deparou com um pedestre na pista. Conforme o relato registrado pela concessionária, o condutor não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atingindo a vítima.
Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local às 6h09, mas o pedestre não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada às 6h11. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.
Acidente provocou interdições e congestionamento
O atropelamento comprometeu a circulação de veículos na Bandeirantes durante o início da manhã. A faixa 1, onde ocorreu o acidente, permaneceu interditada desde as 5h09.
Às 6h20, todas as faixas da pista sul chegaram a ser bloqueadas por aproximadamente um minuto para o reposicionamento da vítima no acostamento. As faixas 2 e 3 foram liberadas às 6h21, enquanto a faixa 1 teve o tráfego restabelecido às 6h32.
Apesar da liberação das pistas, o congestionamento chegou a 3,44 quilômetros, entre os quilômetros 93 e 89,5, no sentido São Paulo, conforme a atualização divulgada às 7h38.
Naquele horário, a ocorrência ainda estava em atendimento, com a equipe aguardando a chegada do serviço funerário.
A identidade e a idade do pedestre não haviam sido divulgadas. Também não foram informadas as circunstâncias que levaram a vítima a estar na pista no momento do atropelamento.