Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h09, na altura do km 90, na pista sentido São Paulo, e provocou interdições e um congestionamento de aproximadamente 3,4 quilômetros.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária AutoBAn, um Citroën C3 trafegava pela rodovia quando o motorista se deparou com um pedestre na pista. Conforme o relato registrado pela concessionária, o condutor não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atingindo a vítima.

Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local às 6h09, mas o pedestre não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada às 6h11. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

Acidente provocou interdições e congestionamento