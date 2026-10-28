A região de Campinas chegou a 57 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho em 2026, sendo nove registradas somente após o resultado do segundo turno das eleições, no último domingo (25). Os números foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e colocam Campinas como a região com o maior volume acumulado de denúncias no interior de São Paulo.

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O levantamento revela que as possíveis retaliações por motivos políticos continuaram mesmo depois do encerramento da votação. Entre as práticas que podem configurar assédio eleitoral estão ameaças de demissão, dispensas de funcionários, recusa de contratação e outras formas de discriminação relacionadas à escolha de candidatos.

Os nove registros posteriores ao segundo turno representam aproximadamente 16% das denúncias acumuladas na região de Campinas durante o ano. O MPT não detalhou os municípios onde ocorreram os episódios nem informou quantas das denúncias já resultaram em procedimentos de investigação.

Campinas lidera registros no interior paulista