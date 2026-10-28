A região de Campinas chegou a 57 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho em 2026, sendo nove registradas somente após o resultado do segundo turno das eleições, no último domingo (25). Os números foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e colocam Campinas como a região com o maior volume acumulado de denúncias no interior de São Paulo.
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O levantamento revela que as possíveis retaliações por motivos políticos continuaram mesmo depois do encerramento da votação. Entre as práticas que podem configurar assédio eleitoral estão ameaças de demissão, dispensas de funcionários, recusa de contratação e outras formas de discriminação relacionadas à escolha de candidatos.
Os nove registros posteriores ao segundo turno representam aproximadamente 16% das denúncias acumuladas na região de Campinas durante o ano. O MPT não detalhou os municípios onde ocorreram os episódios nem informou quantas das denúncias já resultaram em procedimentos de investigação.
Campinas lidera registros no interior paulista
A região de Campinas concentra 57 das 216 denúncias contabilizadas pelo MPT da 15ª Região, responsável por 599 municípios do interior de São Paulo. Isso significa que aproximadamente uma em cada quatro denúncias registradas na área de atuação do órgão veio da região campineira.
Na comparação com outras regiões, Campinas aparece à frente de Ribeirão Preto, que soma 42 registros, São José do Rio Preto, com 33, São José dos Campos, com 24, e Bauru, com 22.
O cenário ganhou força após a definição do resultado eleitoral. Entre a noite de domingo e a manhã desta quarta-feira, o MPT recebeu 80 denúncias em todo o interior paulista, o equivalente a 37% do total contabilizado em 2026.
Segundo o órgão, publicações nas redes sociais incentivando empresários a dispensar empregados em razão do candidato escolhido nas urnas estão entre as situações que despertaram preocupação após a eleição.
Empresa não pode punir funcionário por escolha política
O Ministério Público do Trabalho ressalta que a liberdade de voto e de manifestação política não pode ser utilizada como critério para manter ou encerrar um contrato de trabalho. Ameaças, constrangimentos e demissões motivadas pela preferência eleitoral podem ser investigados como práticas discriminatórias.
A procuradora Marina Tramonte, coordenadora regional da área de combate à discriminação no trabalho, afirma que o poder do empregador não inclui interferir nas convicções políticas dos funcionários.
“A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT”, declarou.
Como denunciar
Quem sofreu ou presenciou situações de assédio eleitoral pode procurar o Ministério Público do Trabalho, inclusive de maneira remota e sigilosa.
O MPT recomenda que os trabalhadores preservem provas, como mensagens de WhatsApp, capturas de tela de publicações, áudios, gravações e contatos de possíveis testemunhas. Esses materiais podem auxiliar na apuração das denúncias.
Os relatos podem ser encaminhados pelos canais oficiais:
- MPT da 15ª Região: https://www.prt15.mpt.mp.br
- MPT nacional: https://www.mpt.mp.br
O órgão continua recebendo denúncias de episódios ocorridos antes, durante e depois das eleições.