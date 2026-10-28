Um homem de 27 anos, identificado como Ângelo Oliveira, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (27), na Rua Expedicionário Mauro Costa Pereira, no Residencial Cosmos, em Campinas.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima morava em Hortolândia e estava na casa dos pais, em Campinas, onde passava um período com a família. No momento do crime, Ângelo estava sentado na calçada quando um indivíduo passou pelo local e efetuou os disparos.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do homicídio. Segundo as primeiras apurações, ninguém soube informar quem teria atirado, e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O veículo da vítima permaneceu próximo ao local onde o homem caiu após ser atingido.