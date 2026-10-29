O feriadão de Finados em Campinas será marcado por uma mistura de sol, temperaturas agradáveis e pancadas de chuva. Entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), os termômetros poderão chegar aos 27°C, mas a instabilidade continuará presente nos quatro dias. Segundo a Climatempo, o domingo (1º) deve oferecer as melhores condições para atividades ao ar livre, enquanto a segunda-feira terá maior previsão de chuva.

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A expectativa é de aproximadamente 26 milímetros de precipitação acumulada ao longo do período, com volumes diferentes a cada dia. Apesar da elevada probabilidade de chuva, a previsão não indica precipitações contínuas. O sol deverá aparecer em vários momentos, especialmente durante as tardes, quando as temperaturas ficam mais elevadas.

O cenário é típico da primavera, estação marcada por mudanças rápidas nas condições atmosféricas. Por isso, quem pretende viajar, visitar parques ou aproveitar os espaços de lazer da cidade deverá acompanhar as atualizações meteorológicas.

Sexta-feira ainda terá influência da frente fria