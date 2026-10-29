O feriadão de Finados em Campinas será marcado por uma mistura de sol, temperaturas agradáveis e pancadas de chuva. Entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), os termômetros poderão chegar aos 27°C, mas a instabilidade continuará presente nos quatro dias. Segundo a Climatempo, o domingo (1º) deve oferecer as melhores condições para atividades ao ar livre, enquanto a segunda-feira terá maior previsão de chuva.
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A expectativa é de aproximadamente 26 milímetros de precipitação acumulada ao longo do período, com volumes diferentes a cada dia. Apesar da elevada probabilidade de chuva, a previsão não indica precipitações contínuas. O sol deverá aparecer em vários momentos, especialmente durante as tardes, quando as temperaturas ficam mais elevadas.
O cenário é típico da primavera, estação marcada por mudanças rápidas nas condições atmosféricas. Por isso, quem pretende viajar, visitar parques ou aproveitar os espaços de lazer da cidade deverá acompanhar as atualizações meteorológicas.
Sexta-feira ainda terá influência da frente fria
Flávio Paradella
O primeiro dia do feriadão, sexta-feira (30), continuará sob os efeitos da frente fria que influencia o tempo na região. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima deve chegar aos 25°C.
A probabilidade de chuva alcança 96%, com acumulado estimado em 8,5 milímetros. Mesmo assim, a tendência é de precipitações passageiras, intercaladas com períodos de sol e céu parcialmente nublado.
No sábado (31), último dia de outubro, as condições apresentam uma pequena melhora. Os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas principalmente durante a tarde e o início da noite.
Embora a chance de chuva continue elevada, em 91%, o volume previsto cai para 4,4 milímetros, praticamente metade do esperado para sexta-feira.
Domingo será o dia mais quente
Para quem pretende aproveitar o feriadão ao ar livre, o domingo (1º) apresenta a previsão mais favorável. A máxima deve atingir 27°C, a maior temperatura dos quatro dias, enquanto a mínima ficará em 17°C.
O sol deverá aparecer com mais frequência, proporcionando períodos de tempo firme. Ainda existe possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde e durante a noite, mas o volume esperado é de apenas 1,9 milímetro, o menor do período.
A combinação de temperaturas mais elevadas e menor previsão de chuva faz do domingo a melhor aposta para passeios, atividades esportivas e visitas aos parques da cidade, embora não seja possível descartar completamente a instabilidade.
Finados terá aumento da chuva
Na segunda-feira (2), feriado nacional de Finados, a previsão aponta uma nova intensificação das instabilidades em Campinas.
A chance de chuva será de 88%, com acumulado estimado em 11,1 milímetros, o maior entre os quatro dias. As pancadas devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite.
As temperaturas ficarão entre 19°C e 25°C, com possibilidade de sensação de abafamento em determinados momentos. Para quem pretende visitar cemitérios ou participar de atividades externas, a recomendação é levar guarda-chuva e acompanhar as condições meteorológicas.
O principal destaque do feriadão será a alternância entre períodos de sol e pancadas de chuva, sem previsão de tempo fechado durante todos os quatro dias. A maior atenção deverá ficar para a segunda-feira, quando o volume de precipitação tende a aumentar novamente.