A partir de domingo, 1º de novembro, uma nova concessionária assumirá a administração de importantes rodovias que ligam Campinas a Jaguariúna, Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse e outras cidades do interior paulista. A mudança faz parte da concessão da Rota Mogiana, que prevê R$ 9,4 bilhões em investimentos durante 30 anos, incluindo duplicações, novas pistas, ciclovias e alterações no sistema de pedágios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O contrato, assinado em 27 de agosto pelo Governo de São Paulo e pela Rota Mogiana SPE S.A., abrange aproximadamente 520 quilômetros de rodovias e acessos estaduais, com influência direta sobre 2,3 milhões de moradores de 22 municípios. Para a Região Metropolitana de Campinas (RMC), as principais mudanças estão concentradas nas rodovias Governador Adhemar de Barros (SP-340), Prefeito Aziz Lian (SP-107) e Deputado João Herrmann Neto (SP-133).

A troca de concessionária representa o início de uma nova etapa de administração das estradas, mas não significa que todas as obras começarão imediatamente. O contrato estabelece investimentos distribuídos ao longo de três décadas, enquanto intervenções estruturais de maior porte dependem de projetos, licenciamentos e cronogramas específicos.