A reeleição de Lula (PT) para um quarto mandato presidencial não mudou apenas o cenário político nacional. Em Campinas, o resultado também movimentou o tabuleiro de forças, deu projeção a personagens locais e abriu novas possibilidades para os próximos dois anos. Entre os integrantes da política municipal, o vice-prefeito Wanderley de Almeida, o Wandão (PSB), ganhou especial visibilidade com a vitória do presidente. Wandão assumiu uma posição pública que o diferenciou dentro da própria administração municipal e participou ativamente de uma mobilização que procurou ampliar o alcance da campanha para além dos círculos tradicionais da esquerda.

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É preciso reconhecer que o PT de Pedro Tourinho e o PSOL de Mariana Conti já ocupavam esse espaço político em Campinas. Ambos possuem trajetórias consolidadas, militância organizada e participação direta na campanha presidencial. A vitória nacional de Lula também oferece a esses grupos uma oportunidade de ampliar sua articulação política, embora o resultado local imponha limites a qualquer leitura triunfalista. A particularidade de Wandão foi atuar como uma ponte entre esse campo e setores que não necessariamente se identificam com o PT ou com o PSOL. Filiado ao PSB e ocupando a Vice-Prefeitura numa administração conservadora comandada pelo Republicanos, ele acrescentou à mobilização uma presença institucional e uma trajetória política distinta daquelas dos representantes tradicionais da esquerda campineira. Furou a bolha.

O apoio de Wandão também não surgiu por conveniência de última hora. Sua história política está ligada ao movimento dos trabalhadores, à proximidade com o ex-prefeito Jacó Bittar e à participação em campanhas anteriores de Lula. Durante o segundo turno, o vice-prefeito tornou pública ainda mais essa identificação, participou de manifestações, trouxe o vice-presidente Geraldo Alckmin e direcionou mensagens aos eleitores que não haviam comparecido à votação de 4 de outubro. A autenticidade de uma trajetória não garante votos, mas ajuda a explicar a naturalidade com que Wandão assumiu um papel de mobilizador. Seu posicionamento também recebeu manifestações favoráveis de lideranças locais da esquerda, sinalizando reconhecimento político num campo que já possuía seus próprios protagonistas.