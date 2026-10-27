O professor de geografia Alexandre Lippaus Rocha morreu na manhã desta terça-feira (27), após passar mal enquanto trabalhava na Emef/EJA Oziel Alves Pereira, em Campinas. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, que divulgou uma nota de pesar e anunciou a suspensão das aulas na unidade escolar.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o professor apresentar o mal-estar. As equipes de emergência compareceram à escola para prestar atendimento, mas Alexandre não resistiu.
O docente havia ingressado no quadro de servidores concursados da Prefeitura de Campinas há dois anos e atuava no ensino de geografia. A Secretaria de Educação não informou a idade do professor nem divulgou detalhes sobre as circunstâncias médicas da morte.
Escola suspende aulas e oferece acolhimento
Em razão da morte, as atividades escolares da Emef/EJA Oziel Alves Pereira foram suspensas nesta terça-feira (27). A decisão foi tomada em respeito ao luto da comunidade escolar.
Apesar da suspensão das aulas, a unidade permanecerá com uma equipe disponível para oferecer acolhimento a alunos e profissionais que necessitem de apoio diante da perda do professor.
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação manifestou profundo pesar pela morte de Alexandre Lippaus Rocha.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.