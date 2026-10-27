O professor de geografia Alexandre Lippaus Rocha morreu na manhã desta terça-feira (27), após passar mal enquanto trabalhava na Emef/EJA Oziel Alves Pereira, em Campinas. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, que divulgou uma nota de pesar e anunciou a suspensão das aulas na unidade escolar.

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Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o professor apresentar o mal-estar. As equipes de emergência compareceram à escola para prestar atendimento, mas Alexandre não resistiu.

O docente havia ingressado no quadro de servidores concursados da Prefeitura de Campinas há dois anos e atuava no ensino de geografia. A Secretaria de Educação não informou a idade do professor nem divulgou detalhes sobre as circunstâncias médicas da morte.