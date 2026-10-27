27 de outubro de 2026
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Professor passa mal e morre em escola de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Alexandre Lippaus Rocha lecionava geografia na Emef/EJA Oziel Alves Pereira; aulas foram suspensas nesta terça-feira (27).
Alexandre Lippaus Rocha lecionava geografia na Emef/EJA Oziel Alves Pereira; aulas foram suspensas nesta terça-feira (27).

O professor de geografia Alexandre Lippaus Rocha morreu na manhã desta terça-feira (27), após passar mal enquanto trabalhava na Emef/EJA Oziel Alves Pereira, em Campinas. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, que divulgou uma nota de pesar e anunciou a suspensão das aulas na unidade escolar.

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Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o professor apresentar o mal-estar. As equipes de emergência compareceram à escola para prestar atendimento, mas Alexandre não resistiu.

O docente havia ingressado no quadro de servidores concursados da Prefeitura de Campinas há dois anos e atuava no ensino de geografia. A Secretaria de Educação não informou a idade do professor nem divulgou detalhes sobre as circunstâncias médicas da morte.

Escola suspende aulas e oferece acolhimento

Em razão da morte, as atividades escolares da Emef/EJA Oziel Alves Pereira foram suspensas nesta terça-feira (27). A decisão foi tomada em respeito ao luto da comunidade escolar.

Apesar da suspensão das aulas, a unidade permanecerá com uma equipe disponível para oferecer acolhimento a alunos e profissionais que necessitem de apoio diante da perda do professor.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação manifestou profundo pesar pela morte de Alexandre Lippaus Rocha.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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