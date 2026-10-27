Campinas deve enfrentar na quinta-feira (29) chuva intensa, com risco de temporais e alagamentos em diferentes pontos da cidade. A previsão aponta um acumulado de aproximadamente 55 milímetros de chuva ao longo do dia, com possibilidade de precipitações persistentes e episódios mais fortes entre a tarde e a noite. O cenário também inclui risco de enxurradas e transbordamento de córregos.

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A mudança no tempo será provocada pelo desenvolvimento de uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera, que favorece a entrada de umidade e a formação de nuvens carregadas. As instabilidades começam a ganhar força nesta quarta-feira (28), especialmente no fim da tarde, quando são esperadas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas eventualmente de trovoadas.

Na quinta-feira, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer momento, inclusive durante a madrugada. Os volumes e a intensidade deverão variar ao longo do dia, mas os períodos mais críticos são esperados a partir da tarde, quando aumenta a possibilidade de tempestades com raios e chuva forte.