Campinas deve enfrentar na quinta-feira (29) chuva intensa, com risco de temporais e alagamentos em diferentes pontos da cidade. A previsão aponta um acumulado de aproximadamente 55 milímetros de chuva ao longo do dia, com possibilidade de precipitações persistentes e episódios mais fortes entre a tarde e a noite. O cenário também inclui risco de enxurradas e transbordamento de córregos.
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A mudança no tempo será provocada pelo desenvolvimento de uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera, que favorece a entrada de umidade e a formação de nuvens carregadas. As instabilidades começam a ganhar força nesta quarta-feira (28), especialmente no fim da tarde, quando são esperadas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas eventualmente de trovoadas.
Na quinta-feira, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer momento, inclusive durante a madrugada. Os volumes e a intensidade deverão variar ao longo do dia, mas os períodos mais críticos são esperados a partir da tarde, quando aumenta a possibilidade de tempestades com raios e chuva forte.
A previsão meteorológica indica 99% de probabilidade de chuva na quinta-feira, com acumulado estimado em 55,5 milímetros. A distribuição prevista aponta intensificação gradual das precipitações ao longo da tarde, com volumes mais elevados no início da noite.
Além dos transtornos no trânsito, a chuva persistente pode provocar acúmulo de água em vias urbanas, enxurradas e elevação rápida do nível de córregos, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos.
Com a presença constante de nuvens e chuva, Campinas deverá registrar pouca variação de temperatura. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 21°C, mantendo a sensação de tempo úmido e ameno durante praticamente todo o dia.
A umidade relativa do ar deverá permanecer elevada, entre 87% e 96%. Também são previstas rajadas de vento que podem chegar a aproximadamente 29 km/h.
A tendência é de que a chuva continue fazendo parte da rotina de Campinas nos dias seguintes, embora com características diferentes das previstas para quinta-feira.
O céu deverá apresentar maior variação de nebulosidade, permitindo períodos de sol entre a manhã e o início da tarde. Com o aquecimento e o aumento da umidade, novas nuvens carregadas poderão se formar, favorecendo pancadas de chuva e temporais principalmente a partir da tarde.
As temperaturas também deverão subir gradativamente, mas o cenário de instabilidade deve permanecer, exigindo atenção para mudanças rápidas nas condições do tempo.