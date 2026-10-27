27 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA

Acidente deixa dois mortos e cinco feridos em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Colisão entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas na madrugada desta terça-feira, na Avenida Aladino Selmi, em Campinas.
Colisão entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas na madrugada desta terça-feira, na Avenida Aladino Selmi, em Campinas.

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas na madrugada desta terça-feira (27), na Avenida Aladino Selmi, em Campinas, na região dos Amarais.

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De acordo com as informações apuradas no local, os veículos envolvidos eram um VW Fox, ocupado por três pessoas, e um Renault Kwid, com quatro ocupantes. Ao todo, sete pessoas foram vítimas do acidente.

No Fox, o motorista permaneceu no local, enquanto os outros dois ocupantes buscaram atendimento médico por conta própria na UPA Anchieta. Já no Renault Kwid, duas pessoas morreram no local.

As outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico — uma para a UPA Anchieta e outra para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Esta última apresentava perda dos movimentos das pernas, e a gravidade das lesões ainda será avaliada pela equipe médica.

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