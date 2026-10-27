Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas na madrugada desta terça-feira (27), na Avenida Aladino Selmi, em Campinas, na região dos Amarais.

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De acordo com as informações apuradas no local, os veículos envolvidos eram um VW Fox, ocupado por três pessoas, e um Renault Kwid, com quatro ocupantes. Ao todo, sete pessoas foram vítimas do acidente.

No Fox, o motorista permaneceu no local, enquanto os outros dois ocupantes buscaram atendimento médico por conta própria na UPA Anchieta. Já no Renault Kwid, duas pessoas morreram no local.