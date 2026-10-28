O que deveria ser uma oportunidade de conseguir emprego terminou em uma denúncia de importunação sexual e na prisão de um funcionário da Câmara Municipal de Hortolândia. Uma mulher que participava de um feirão de vagas realizado no Legislativo procurou a polícia depois de relatar abordagens invasivas e contatos físicos sem consentimento. O suspeito foi detido em flagrante nesta terça-feira (27).

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O caso começou quando o funcionário se apresentou à participante oferecendo ajuda para melhorar seu currículo. A conversa resultou na troca de contatos telefônicos, mas a aproximação, segundo a investigação, tomou outro rumo. A mulher passou a receber mensagens consideradas invasivas e, posteriormente, relatou ter sido tocada e beijada sem autorização dentro da própria Câmara.

Em uma das situações descritas à Polícia Civil, o homem teria surpreendido a participante pelas costas, envolvendo-a em um abraço e aproximando os lábios de sua nuca. A vítima contou que ficou paralisada. Mais tarde, enquanto permanecia próxima a uma parede, ele teria voltado a abordá-la, colocando a mão em sua cintura.