O que deveria ser uma oportunidade de conseguir emprego terminou em uma denúncia de importunação sexual e na prisão de um funcionário da Câmara Municipal de Hortolândia. Uma mulher que participava de um feirão de vagas realizado no Legislativo procurou a polícia depois de relatar abordagens invasivas e contatos físicos sem consentimento. O suspeito foi detido em flagrante nesta terça-feira (27).
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O caso começou quando o funcionário se apresentou à participante oferecendo ajuda para melhorar seu currículo. A conversa resultou na troca de contatos telefônicos, mas a aproximação, segundo a investigação, tomou outro rumo. A mulher passou a receber mensagens consideradas invasivas e, posteriormente, relatou ter sido tocada e beijada sem autorização dentro da própria Câmara.
Em uma das situações descritas à Polícia Civil, o homem teria surpreendido a participante pelas costas, envolvendo-a em um abraço e aproximando os lábios de sua nuca. A vítima contou que ficou paralisada. Mais tarde, enquanto permanecia próxima a uma parede, ele teria voltado a abordá-la, colocando a mão em sua cintura.
O relato da mulher foi reforçado por uma testemunha que trabalhava para a Prefeitura de Hortolândia e estava no local. Conforme a investigação, ela confirmou ter presenciado parte do comportamento atribuído ao suspeito.
A ocorrência foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), sob responsabilidade da delegada Alline Kruetzmann Abdo Vicentim. Com base nos depoimentos e demais elementos reunidos, a Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante.
O homem ficou à disposição da Justiça.
Procurada sobre o episódio, a Câmara Municipal informou que ofereceu assistência à mulher assim que recebeu a denúncia. A instituição também declarou que colaborará com as autoridades responsáveis pela apuração.
O caso aconteceu durante um evento destinado a aproximar candidatos de oportunidades de trabalho, realizado nas dependências da própria Câmara.