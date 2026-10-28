28 de outubro de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Mulher denuncia abuso durante feirão na Câmara de Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Servidor do Legislativo de Hortolândia foi preso após denúncia de contato físico sem consentimento durante feirão de oportunidades.
Servidor do Legislativo de Hortolândia foi preso após denúncia de contato físico sem consentimento durante feirão de oportunidades.

O que deveria ser uma oportunidade de conseguir emprego terminou em uma denúncia de importunação sexual e na prisão de um funcionário da Câmara Municipal de Hortolândia. Uma mulher que participava de um feirão de vagas realizado no Legislativo procurou a polícia depois de relatar abordagens invasivas e contatos físicos sem consentimento. O suspeito foi detido em flagrante nesta terça-feira (27).

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O caso começou quando o funcionário se apresentou à participante oferecendo ajuda para melhorar seu currículo. A conversa resultou na troca de contatos telefônicos, mas a aproximação, segundo a investigação, tomou outro rumo. A mulher passou a receber mensagens consideradas invasivas e, posteriormente, relatou ter sido tocada e beijada sem autorização dentro da própria Câmara.

Em uma das situações descritas à Polícia Civil, o homem teria surpreendido a participante pelas costas, envolvendo-a em um abraço e aproximando os lábios de sua nuca. A vítima contou que ficou paralisada. Mais tarde, enquanto permanecia próxima a uma parede, ele teria voltado a abordá-la, colocando a mão em sua cintura.

O relato da mulher foi reforçado por uma testemunha que trabalhava para a Prefeitura de Hortolândia e estava no local. Conforme a investigação, ela confirmou ter presenciado parte do comportamento atribuído ao suspeito.

A ocorrência foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), sob responsabilidade da delegada Alline Kruetzmann Abdo Vicentim. Com base nos depoimentos e demais elementos reunidos, a Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante.

O homem ficou à disposição da Justiça. 

Procurada sobre o episódio, a Câmara Municipal informou que ofereceu assistência à mulher assim que recebeu a denúncia. A instituição também declarou que colaborará com as autoridades responsáveis pela apuração.

O caso aconteceu durante um evento destinado a aproximar candidatos de oportunidades de trabalho, realizado nas dependências da própria Câmara.

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