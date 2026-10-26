A Prefeitura de Campinas prepara novos concursos públicos com 485 vagas iniciais, distribuídas por 109 cargos de diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior, incluindo funções na saúde, educação, administração, fiscalização, tecnologia e cultura.
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A organização ficará sob responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC), cuja contratação está em andamento. Segundo a Prefeitura, os editais poderão ser publicados após a assinatura do contrato, conforme o planejamento e as necessidades de cada área. Ainda não há datas confirmadas para inscrições ou provas.
Dos 109 cargos contemplados, dois são de nível fundamental, 25 de nível médio e 82 de nível superior. A administração municipal afirma que se trata do maior concurso de sua história em número de cargos e vagas iniciais. O concurso anterior reuniu 67 cargos e ofereceu 414 vagas.
Vagas poderão aumentar durante a validade do concurso
A secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, explicou que as 485 vagas representam a oferta inicial. Novas convocações poderão ocorrer durante a validade dos concursos, conforme surgirem necessidades de reposição de servidores.
"Os concursos vão preencher vagas já existentes e outras que surgirem durante seu prazo de validade, por exemplo, por exonerações e aposentadorias", afirmou.
A Prefeitura também poderá autorizar o preenchimento de vagas adicionais, desde que haja necessidade administrativa e disponibilidade para as nomeações.
Saúde e educação estão entre as áreas contempladas
Na saúde, estão previstos cargos para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
A educação terá oportunidades para professores de educação infantil e de disciplinas do ensino fundamental, além de professores bilíngues, instrutores surdos, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos e supervisores educacionais.
Também estão previstas vagas para agentes administrativos, agentes de educação infantil, agentes de organização escolar, agentes de manutenção, agentes de Defesa Civil, agentes de controle ambiental e profissionais de tecnologia.
Entre os cargos de nível superior aparecem ainda auditor fiscal tributário municipal, auditor de controle interno, engenheiro, administrador, economista, biólogo, estatístico, astrônomo e especialista em comunicação social, entre outras funções.
Na área cultural, a seleção contemplará profissionais de áudio, iluminação e vídeo, especialistas culturais e turísticos e músicos da Orquestra Sinfônica Municipal.
Agentes comunitários de saúde terão processo seletivo
Além dos concursos para cargos públicos, a Prefeitura prepara um processo seletivo para agentes comunitários de saúde, com oportunidades nas regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Sul e Sudeste.
Nesse caso, as contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por se tratar de emprego público.
A Prefeitura também informou que concursos anteriores ainda estão em vigor para determinados cargos. Os candidatos aprovados nessas seleções poderão continuar sendo convocados conforme os prazos e as regras dos respectivos editais.
Confira os cargos previstos nos novos concursos
A relação divulgada pela Prefeitura contempla as seguintes funções e especialidades:
Administração, fiscalização e tecnologia
- Administrador;
- Agente Administrativo;
- Agente de Controle Ambiental;
- Agente de Defesa Civil;
- Agente de Manutenção;
- Agente de Suporte em Tecnologias;
- Agente Fiscal Tributário;
- Analista de Tecnologia da Informação;
- Auditor de Controle Interno;
- Auditor Fiscal Tributário Municipal;
- Desenhista;
- Economista;
- Engenheiro Ambiental, Clínico, Eletricista e Mecânico;
- Estatístico;
- Técnico em Agrimensura;
- Técnico em Edificações.
Saúde e assistência social
- Agente de Ação Social;
- Agente de Apoio à Saúde – Farmácia;
- Assistente Social;
- Dentista – Endodontia, Estomatologia, Periodontia e Pessoas com Necessidades Especiais;
- Enfermeiro;
- Especialista em Análises Clínicas;
- Fonoaudiólogo;
- Médico – Alergia e Imunologia;
- Médico – Anestesiologia;
- Médico – Cardiopediatria;
- Médico – Cirurgia Plástica;
- Médico – Cirurgia Vascular;
- Médico – Coloproctologia;
- Médico – Dermatologia;
- Médico – Endoscopia;
- Médico – Gastroenterologia;
- Médico – Geral;
- Médico – Ginecologia e Obstetrícia;
- Médico – Medicina Física e Reabilitação;
- Médico – Nefrologia;
- Médico – Neurologia;
- Médico – Neuropediatria;
- Médico – Oftalmologia;
- Médico – Ortopedia e Traumatologia;
- Médico – Patologia Clínica e Medicina Laboratorial;
- Médico – Pneumologia;
- Médico – Psiquiatria;
- Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem;
- Médico – Reumatologia;
- Médico – Ultrassonografia;
- Médico – Urologia;
- Técnico em Análises Clínicas;
- Técnico em Enfermagem;
- Terapeuta Ocupacional.
Educação
- Agente de Educação Infantil;
- Agente de Organização Escolar;
- Coordenador Pedagógico;
- Instrutor Surdo;
- Orientador Pedagógico;
- Professor Adjunto II – Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português;
- Professor Bilíngue – Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- Professor de Educação Básica I – Educação Infantil;
- Professor de Educação Básica III – Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português;
- Supervisor Educacional.
Cultura, turismo, comunicação e meio ambiente
- Agente de Ação Cultural – Áudio, Iluminação e Vídeo;
- Agente de Manutenção – Teatros, Palcos e Galerias;
- Astrônomo;
- Biólogo;
- Especialista Cultural e Turístico – Geral, Ciências Sociais, Museologia e Turismo;
- Especialista em Comunicação Social – Jornalismo;
- Especialista em Comunicação Social – Publicidade, Propaganda e Marketing;
- Especialista em Meio Ambiente – Biologia, Ecologia, Geografia e Geologia;
- Professor de Orquestra – Harpa, Percussão, Trombone, Flauta Transversal e Trombone Alto;
- Técnico em Turismo.
Processo seletivo para emprego público
-
Agente Comunitário de Saúde – regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Sul e Sudeste.
Como acompanhar os editais
Os interessados devem acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município de Campinas, onde serão divulgadas as regras de participação, requisitos de escolaridade, salários, inscrições e cronograma das seleções.
O acesso pode ser feito pelo endereço campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
Até o momento, a Prefeitura não divulgou a distribuição das 485 vagas por cargo, os valores das remunerações nem o calendário das provas. Essas informações deverão constar dos editais.