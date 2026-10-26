A Prefeitura de Campinas prepara novos concursos públicos com 485 vagas iniciais, distribuídas por 109 cargos de diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior, incluindo funções na saúde, educação, administração, fiscalização, tecnologia e cultura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A organização ficará sob responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC), cuja contratação está em andamento. Segundo a Prefeitura, os editais poderão ser publicados após a assinatura do contrato, conforme o planejamento e as necessidades de cada área. Ainda não há datas confirmadas para inscrições ou provas.

Dos 109 cargos contemplados, dois são de nível fundamental, 25 de nível médio e 82 de nível superior. A administração municipal afirma que se trata do maior concurso de sua história em número de cargos e vagas iniciais. O concurso anterior reuniu 67 cargos e ofereceu 414 vagas.