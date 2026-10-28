Dois homens foram presos após serem surpreendidos tentando ligar uma motocicleta furtada no Jardim do Lago, em Campinas, na noite de terça-feira (27). O veículo, uma Yamaha Crosser vermelha, ano 2026, pertence a um policial penal e foi recuperado durante a ação de uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando perceberam a movimentação da dupla junto à motocicleta. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a tentativa de ligar o veículo e correram para escapar da abordagem.

A fuga, no entanto, terminou pouco depois. Os militares conseguiram alcançar os dois homens, que foram abordados ainda nas proximidades do local onde a motocicleta estava.