28 de outubro de 2026
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Dupla corre da PM, mas acaba presa com moto furtada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeitos foram surpreendidos tentando ligar uma Yamaha Crosser no Jardim do Lago, em Campinas; ferramentas usadas em furtos foram apreendidas.
Suspeitos foram surpreendidos tentando ligar uma Yamaha Crosser no Jardim do Lago, em Campinas; ferramentas usadas em furtos foram apreendidas.

Dois homens foram presos após serem surpreendidos tentando ligar uma motocicleta furtada no Jardim do Lago, em Campinas, na noite de terça-feira (27). O veículo, uma Yamaha Crosser vermelha, ano 2026, pertence a um policial penal e foi recuperado durante a ação de uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando perceberam a movimentação da dupla junto à motocicleta. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a tentativa de ligar o veículo e correram para escapar da abordagem.

A fuga, no entanto, terminou pouco depois. Os militares conseguiram alcançar os dois homens, que foram abordados ainda nas proximidades do local onde a motocicleta estava.

Durante a revista, os policiais localizaram diversos objetos utilizados para furtar motocicletas. A corporação não detalhou quais ferramentas foram apreendidas nem se os equipamentos poderiam ter sido empregados em outros crimes.

Segundo a Polícia Militar, os dois homens admitiram ter furtado a Yamaha Crosser. A ocorrência terminou com a prisão da dupla e a recuperação do veículo.

Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

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