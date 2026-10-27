Uma pessoa morreu durante um incêndio que atingiu um apartamento no segundo andar do Residencial Sirius, em Campinas, na madrugada desta terça-feira (27). O fogo começou em um imóvel de um condomínio localizado na rua Leonor Martins Mansur e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.
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O chamado de emergência foi registrado às 4h45, e sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. Durante o atendimento, uma pessoa foi encontrada morta no apartamento atingido pelas chamas.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, e as autoridades também não informaram o que teria provocado o incêndio. Não há confirmação sobre a existência de outras pessoas feridas ou sobre a extensão dos danos causados ao prédio.
Perícia vai investigar as causas do incêndio
A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários no apartamento e buscar elementos que ajudem a esclarecer a origem do fogo.
As circunstâncias da morte e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Também não foram divulgadas informações sobre a presença de outros moradores no imóvel no momento da ocorrência.
O caso mobilizou equipes de emergência durante a madrugada.