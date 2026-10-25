Campinas registrou 23 ocorrências relacionadas às chuvas entre a noite de sábado, 24, e a tarde deste domingo, 25, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil às 13h. O número subiu em relação ao levantamento divulgado mais cedo, que contabilizava 18 registros.

Entre as ocorrências estão nove quedas de árvores e galhos, quatro quedas de muros, cinco pontos de alagamento, duas erosões, um destelhamento de imóvel, um deslizamento de terra e um muro com risco de queda.

As ocorrências foram registradas em diferentes regiões da cidade. Houve quedas de árvores e galhos no Jardim Santana, Vila Paraíso, DIC VI, Centro, Jardim Novo São José, Jardim Novo Botafogo, Parque Oziel e Castelo. Já as quedas de muros foram registradas no Jardim Novo Maracanã, Jardim do Lago, Loteamento Caminhos de São Conrado, em Sousas, e Ponte Preta.