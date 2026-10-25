Campinas registrou 23 ocorrências relacionadas às chuvas entre a noite de sábado, 24, e a tarde deste domingo, 25, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil às 13h. O número subiu em relação ao levantamento divulgado mais cedo, que contabilizava 18 registros.
Entre as ocorrências estão nove quedas de árvores e galhos, quatro quedas de muros, cinco pontos de alagamento, duas erosões, um destelhamento de imóvel, um deslizamento de terra e um muro com risco de queda.
As ocorrências foram registradas em diferentes regiões da cidade. Houve quedas de árvores e galhos no Jardim Santana, Vila Paraíso, DIC VI, Centro, Jardim Novo São José, Jardim Novo Botafogo, Parque Oziel e Castelo. Já as quedas de muros foram registradas no Jardim Novo Maracanã, Jardim do Lago, Loteamento Caminhos de São Conrado, em Sousas, e Ponte Preta.
Os alagamentos atingiram vias públicas e imóveis no Jardim Guarani, Jardim das Bandeiras, Recanto Fortuna e Recanto dos Dourados. Também foram registradas erosões no bairro Novo Campos Elíseos e no Parque Oziel. As demais ocorrências incluem um destelhamento no Cidade Singer, um deslizamento de terra no Conjunto Habitacional Parque da Floresta e risco de queda de muro no Loteamento Alphaville Campinas.
Famílias aguardam redução do nível da água
No Beco do Mokarzel, onde houve inundação após o transbordamento do Rio Atibaia, equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social atenderam moradores que tiveram as casas atingidas.
Segundo a Prefeitura, 30 famílias optaram por não ir para abrigos e aguardam a diminuição do nível da água. Elas receberão almoço, lanche da tarde e jantar. No fim do dia, a administração municipal oferecerá novamente a possibilidade de acolhimento em abrigo e distribuirá kits de emergência.
Bloqueios no trânsito
A Emdec realizou, após as 9h30, o bloqueio preventivo da rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás. A interdição começa na agulha da Via Expressa Waldemar Paschoal.
Com a mudança, o trânsito foi desviado para as avenidas Aquidabã e Boaventura do Amaral, em direção à avenida Moraes Salles. Por volta das 11h30, também foi ativada uma faixa reversível na rua Coronel Quirino, entre a avenida Dr. Moraes Salles e a rua General Marcondes Salgado.
Agentes da Emdec sinalizam e monitoram os pontos afetados, com apoio de câmeras do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte.
A Prefeitura informou que equipes de diferentes secretarias seguem mobilizadas para atender às ocorrências e acompanhar as condições da cidade após as chuvas.