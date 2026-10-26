Lula (PT) ganhou 61.942 votos em Campinas entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O presidente passou de 241.972 votos, no dia 4 de outubro, para 303.914 votos neste domingo (25), um crescimento de aproximadamente 25,6% em três semanas.
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O avanço foi maior do que o registrado por Flávio Bolsonaro (PL) no mesmo período. O candidato do PL saiu de 329.733 votos no primeiro turno para 360.222 no segundo, acréscimo de 30.489 votos, ou cerca de 9,2%.
Mesmo com a recuperação de Lula, Flávio voltou a ser o mais votado em Campinas. Ele terminou o segundo turno com 54,24% dos votos válidos, contra 45,76% do petista, uma diferença de 56.308 votos.
Vantagem caiu mais de 31 mil votos
No primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos havia sido de 87.761 votos em favor de Flávio. Com a ampliação mais acelerada da votação de Lula no segundo turno, essa distância caiu para 56.308 votos.
Na prática, a vantagem do candidato do PL foi reduzida em 31.453 votos entre as duas votações.
Em pontos percentuais, a diferença também diminuiu. Flávio havia terminado o primeiro turno com 52,07% dos votos válidos em Campinas, contra 38,21% de Lula, distância de 13,86 pontos. No segundo turno, a diferença ficou em 8,48 pontos percentuais.
Mais votos válidos no segundo turno
A recuperação de Lula ocorreu em um cenário de maior comparecimento às urnas e de redução dos votos brancos e nulos.
O total de votos válidos para presidente passou de 633.220 no primeiro turno para 664.136 no segundo, um acréscimo de 30.916 votos válidos. Também houve queda da abstenção e aumento de mais de 22 mil eleitores no comparecimento.
Com apenas dois nomes na urna, os votos dados aos demais candidatos do primeiro turno também foram redistribuídos. Na primeira votação, candidatos fora da dupla Flávio-Lula haviam recebido mais de 61 mil votos em Campinas.
Apesar da vitória de Flávio no município, Lula venceu a eleição nacional e foi reeleito presidente da República.