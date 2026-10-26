Lula (PT) ganhou 61.942 votos em Campinas entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O presidente passou de 241.972 votos, no dia 4 de outubro, para 303.914 votos neste domingo (25), um crescimento de aproximadamente 25,6% em três semanas.

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O avanço foi maior do que o registrado por Flávio Bolsonaro (PL) no mesmo período. O candidato do PL saiu de 329.733 votos no primeiro turno para 360.222 no segundo, acréscimo de 30.489 votos, ou cerca de 9,2%.

Mesmo com a recuperação de Lula, Flávio voltou a ser o mais votado em Campinas. Ele terminou o segundo turno com 54,24% dos votos válidos, contra 45,76% do petista, uma diferença de 56.308 votos.