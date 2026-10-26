Uma denúncia anônima levou policiais militares do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) a descobrir um imóvel utilizado para armazenar uma grande quantidade de drogas no Jardim Florence, em Campinas, na manhã desta segunda-feira (26). Os entorpecentes estavam escondidos em diferentes pontos da residência, incluindo um freezer e tonéis enterrados no chão.

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A ocorrência foi registrada na avenida Nelson Ferreira de Souza, onde, segundo as informações iniciais da Polícia Militar, uma casa era utilizada como depósito de drogas, estrutura conhecida popularmente como casa-bomba.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um casal de idosos que, conforme as informações divulgadas, morava no imóvel com um filho adulto. Durante as buscas, as equipes localizaram porções de entorpecentes em diferentes esconderijos da residência.