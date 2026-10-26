Uma denúncia anônima levou policiais militares do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) a descobrir um imóvel utilizado para armazenar uma grande quantidade de drogas no Jardim Florence, em Campinas, na manhã desta segunda-feira (26). Os entorpecentes estavam escondidos em diferentes pontos da residência, incluindo um freezer e tonéis enterrados no chão.
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A ocorrência foi registrada na avenida Nelson Ferreira de Souza, onde, segundo as informações iniciais da Polícia Militar, uma casa era utilizada como depósito de drogas, estrutura conhecida popularmente como casa-bomba.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um casal de idosos que, conforme as informações divulgadas, morava no imóvel com um filho adulto. Durante as buscas, as equipes localizaram porções de entorpecentes em diferentes esconderijos da residência.
Parte das drogas estava armazenada dentro de um freezer, enquanto outra quantidade havia sido colocada em tonéis enterrados no terreno. Os policiais precisaram retirar o material dos compartimentos para realizar a apreensão.
Filho é apontado como responsável pelas drogas
De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, a moradora reconheceu que sabia da existência dos entorpecentes, mas afirmou que o filho seria o responsável pelo material encontrado na residência.
A mulher chegou a entrar em contato com ele durante a ocorrência. Entretanto, segundo o relato policial, o homem informou que não compareceria ao endereço.
Informações divulgadas sobre a operação também apontam a suspeita de que o filho pagava uma quantia mensal aos pais para manter as drogas escondidas no imóvel. Essa circunstância ainda depende de confirmação durante a investigação.
A Polícia Militar informou inicialmente que havia uma pessoa presa e que a proprietária da residência seria encaminhada à delegacia. Até a última atualização, não havia confirmação sobre a situação jurídica de todos os envolvidos.
Quantidade apreendida ainda será contabilizada
Entre os materiais encontrados estavam maconha, cocaína e embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.
Os policiais classificaram o volume localizado como elevado, mas a quantidade exata ainda não havia sido divulgada até a tarde desta segunda-feira.
A operação permanecia em andamento, com as equipes realizando a verificação do imóvel e a contabilização dos materiais apreendidos.
O caso deverá ser encaminhado à Polícia Civil, responsável por investigar a origem das drogas, a utilização da residência como depósito e a eventual participação dos moradores no esquema.