Um fuzil e um revólver com registro de roubo foram encontrados por policiais militares na tarde deste domingo (25), às margens da Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), em Campinas. As armas estavam acompanhadas de 35 munições intactas e foram localizadas durante uma averiguação realizada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

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Os policiais foram acionados para verificar uma movimentação suspeita na altura do quilômetro 86 da rodovia, no sentido sul. Durante as buscas nas proximidades, a equipe encontrou um fuzil calibre 5,56 milímetros, equipado com carregador e 27 cartuchos, além de um revólver calibre .38, acompanhado de oito munições.

Após a localização do armamento, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que as duas armas haviam sido roubadas. Segundo as informações repassadas aos policiais, os envolvidos teriam deixado a região em uma motocicleta, seguindo em direção ao município de Vinhedo.