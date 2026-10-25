A forte chuva que atingiu Campinas entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25) provocou alagamentos, quedas de árvores, desabamentos de muros e interdições de ruas em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, o volume de precipitação chegou a 101,3 milímetros, enquanto a maior rajada de vento atingiu 47,2 km/h, registrada às 23h40 de sábado pelo Cepagri, da Unicamp.

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O balanço divulgado pela Prefeitura aponta cinco quedas de árvores, três quedas de muros, oito alagamentos de vias e o destelhamento de um imóvel. Uma das situações mais preocupantes ocorreu no Beco do Mokarzel, que ficou inundado após o transbordamento do Rio Atibaia. Até a divulgação do levantamento, não havia registro de vítimas ou pessoas desabrigadas.

Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) foram mobilizadas para atender às ocorrências, remover árvores, realizar limpeza e sinalizar vias afetadas. No Beco do Mokarzel, o acompanhamento também envolve a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.