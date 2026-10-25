A forte chuva que atingiu Campinas entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25) provocou alagamentos, quedas de árvores, desabamentos de muros e interdições de ruas em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, o volume de precipitação chegou a 101,3 milímetros, enquanto a maior rajada de vento atingiu 47,2 km/h, registrada às 23h40 de sábado pelo Cepagri, da Unicamp.
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O balanço divulgado pela Prefeitura aponta cinco quedas de árvores, três quedas de muros, oito alagamentos de vias e o destelhamento de um imóvel. Uma das situações mais preocupantes ocorreu no Beco do Mokarzel, que ficou inundado após o transbordamento do Rio Atibaia. Até a divulgação do levantamento, não havia registro de vítimas ou pessoas desabrigadas.
Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) foram mobilizadas para atender às ocorrências, remover árvores, realizar limpeza e sinalizar vias afetadas. No Beco do Mokarzel, o acompanhamento também envolve a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
Quedas de árvores e muros atingem vários bairros
As quedas de árvores foram registradas no Jardim Santana, Jardim Paraíso, DIC VI e Jardim Novo São José, além de outras ocorrências relacionadas à vegetação. No Centro, houve registro de queda de galho.
A Defesa Civil também recebeu chamados por quedas de muros no Jardim Novo Maracanã, no Loteamento Caminhos de San Conrado e no Jardim Garcia. Já no bairro Cidade Singer, uma residência sofreu destelhamento durante o temporal.
Entre os locais atingidos por alagamentos estão o Jardim Guarani, Jardim das Bandeiras, o distrito de Sousas e o Beco do Mokarzel. A Prefeitura mantém o monitoramento das áreas afetadas, especialmente dos pontos próximos a rios e córregos.
Confira as ruas com bloqueios e problemas no trânsito
A Emdec registrou diversas ocorrências que exigiram interdições preventivas ou sinalização especial.
Vias afetadas por quedas de árvores:
- Rua Antônio de Oliveira Valente, altura do nº 73;
- Rua Luiz Moretzshon Camargo, altura do nº 486;
- Rua Carolina Henriqueta Prado.
Pontos de alagamento e bloqueios:
- Cruzamento das ruas Iracema de Matos Brown e São Luiz do Paraitinga;
- Rua Maria Tereza Dias da Silva, próximo à Rua Luiz Piva;
- Rua Luiz Piva, próximo à Rua Doutor Heitor Nascimento;
- Avenida Heitor Penteado, pista externa, próximo à Avenida Armando Salles de Oliveira;
- Rua Maneco Rosa, entre a Rua Heitor Penteado e a Rua 13 de Maio, em Sousas, com bloqueio total.
Uma erosão de grandes proporções também foi identificada na Rua Piracicaba, no sentido bairro-Centro, nas proximidades da Rua Luiz Marcelino Garnero. A faixa da direita foi sinalizada e a Defesa Civil acionada para avaliar a situação.
Outros pontos chegaram a registrar alagamentos durante a madrugada, mas estavam sem impactos no trânsito no momento do balanço. Entre eles estão o Kartódromo, onde a água baixou por volta das 5h40, a Avenida Princesa D'Oeste e a região do Balão do Curtume, na Avenida Doutor Carlos de Campos.
Todos os 25 parques e bosques estão fechados
Em razão do elevado volume de chuva, a Prefeitura determinou o fechamento dos 25 parques e bosques públicos de Campinas neste domingo. A medida atinge todas as regiões da cidade e busca prevenir acidentes, principalmente quedas de árvores e galhos em áreas com solo encharcado.
O fechamento segue as regras municipais que determinam a suspensão da visitação quando o acumulado de precipitação ultrapassa 80 milímetros em 72 horas.
A situação dos parques será reavaliada na manhã desta segunda-feira (26), conforme as condições meteorológicas e os critérios de segurança.
Defesa Civil mantém alerta para novos riscos
A Defesa Civil orienta os moradores a evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e procurar abrigo seguro durante tempestades. A preocupação também envolve possíveis deslizamentos em áreas de encosta e a elevação dos níveis de rios e córregos.
Os alertas meteorológicos podem ser recebidos gratuitamente por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199. O sistema Cell Broadcast também envia avisos de emergência diretamente aos celulares compatíveis que estejam em áreas de risco.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Guarda Municipal pelo 153. Solicitações de poda ou retirada de árvores podem ser feitas pelo telefone 156.