25 de outubro de 2026
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TEMPORAL

Chuva de 101 mm causa alagamentos e quedas de árvores em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Temporal provocou quedas de muros, destelhamento e bloqueios de ruas; Rio Atibaia transbordou e inundou o Beco do Mokarzel.
Temporal provocou quedas de muros, destelhamento e bloqueios de ruas; Rio Atibaia transbordou e inundou o Beco do Mokarzel.

A forte chuva que atingiu Campinas entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25) provocou alagamentos, quedas de árvores, desabamentos de muros e interdições de ruas em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, o volume de precipitação chegou a 101,3 milímetros, enquanto a maior rajada de vento atingiu 47,2 km/h, registrada às 23h40 de sábado pelo Cepagri, da Unicamp.

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O balanço divulgado pela Prefeitura aponta cinco quedas de árvores, três quedas de muros, oito alagamentos de vias e o destelhamento de um imóvel. Uma das situações mais preocupantes ocorreu no Beco do Mokarzel, que ficou inundado após o transbordamento do Rio Atibaia. Até a divulgação do levantamento, não havia registro de vítimas ou pessoas desabrigadas.

Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) foram mobilizadas para atender às ocorrências, remover árvores, realizar limpeza e sinalizar vias afetadas. No Beco do Mokarzel, o acompanhamento também envolve a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Quedas de árvores e muros atingem vários bairros

As quedas de árvores foram registradas no Jardim Santana, Jardim Paraíso, DIC VI e Jardim Novo São José, além de outras ocorrências relacionadas à vegetação. No Centro, houve registro de queda de galho.

A Defesa Civil também recebeu chamados por quedas de muros no Jardim Novo Maracanã, no Loteamento Caminhos de San Conrado e no Jardim Garcia. Já no bairro Cidade Singer, uma residência sofreu destelhamento durante o temporal.

Entre os locais atingidos por alagamentos estão o Jardim Guarani, Jardim das Bandeiras, o distrito de Sousas e o Beco do Mokarzel. A Prefeitura mantém o monitoramento das áreas afetadas, especialmente dos pontos próximos a rios e córregos.

Confira as ruas com bloqueios e problemas no trânsito

A Emdec registrou diversas ocorrências que exigiram interdições preventivas ou sinalização especial.

Vias afetadas por quedas de árvores:

  • Rua Antônio de Oliveira Valente, altura do nº 73;
  • Rua Luiz Moretzshon Camargo, altura do nº 486;
  • Rua Carolina Henriqueta Prado.

Pontos de alagamento e bloqueios:

  • Cruzamento das ruas Iracema de Matos Brown e São Luiz do Paraitinga;
  • Rua Maria Tereza Dias da Silva, próximo à Rua Luiz Piva;
  • Rua Luiz Piva, próximo à Rua Doutor Heitor Nascimento;
  • Avenida Heitor Penteado, pista externa, próximo à Avenida Armando Salles de Oliveira;
  • Rua Maneco Rosa, entre a Rua Heitor Penteado e a Rua 13 de Maio, em Sousas, com bloqueio total.

Uma erosão de grandes proporções também foi identificada na Rua Piracicaba, no sentido bairro-Centro, nas proximidades da Rua Luiz Marcelino Garnero. A faixa da direita foi sinalizada e a Defesa Civil acionada para avaliar a situação.

Outros pontos chegaram a registrar alagamentos durante a madrugada, mas estavam sem impactos no trânsito no momento do balanço. Entre eles estão o Kartódromo, onde a água baixou por volta das 5h40, a Avenida Princesa D'Oeste e a região do Balão do Curtume, na Avenida Doutor Carlos de Campos.

Todos os 25 parques e bosques estão fechados

Em razão do elevado volume de chuva, a Prefeitura determinou o fechamento dos 25 parques e bosques públicos de Campinas neste domingo. A medida atinge todas as regiões da cidade e busca prevenir acidentes, principalmente quedas de árvores e galhos em áreas com solo encharcado.

O fechamento segue as regras municipais que determinam a suspensão da visitação quando o acumulado de precipitação ultrapassa 80 milímetros em 72 horas.

A situação dos parques será reavaliada na manhã desta segunda-feira (26), conforme as condições meteorológicas e os critérios de segurança.

Defesa Civil mantém alerta para novos riscos

A Defesa Civil orienta os moradores a evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e procurar abrigo seguro durante tempestades. A preocupação também envolve possíveis deslizamentos em áreas de encosta e a elevação dos níveis de rios e córregos.

Os alertas meteorológicos podem ser recebidos gratuitamente por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199. O sistema Cell Broadcast também envia avisos de emergência diretamente aos celulares compatíveis que estejam em áreas de risco.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Guarda Municipal pelo 153. Solicitações de poda ou retirada de árvores podem ser feitas pelo telefone 156.

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