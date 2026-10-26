Um homem foi preso na madrugada deste domingo (25), após confessar envolvimento em um homicídio no Jardim Esplanada, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo, supostamente provocados por populares, e alegou que teria agido após uma tentativa de agressão por parte da vítima.
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Policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de possível homicídio. A informação inicial era de que um dos envolvidos estava sendo mantido no local.
Ao chegarem, os agentes encontraram um homem ferido e uma faca próxima a ele. Durante o atendimento, o suspeito admitiu ter praticado o ato, mas afirmou que a vítima teria tentado atacá-lo com um pedaço de madeira e um facão.
A versão apresentada pelo homem ainda será investigada pela Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias do confronto e a dinâmica do crime.
Uma médica que atendeu à ocorrência constatou a morte da vítima ainda no local. A Polícia Militar não divulgou a identidade nem a idade dos envolvidos.
Após a confissão, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma faca e um facão, que poderão auxiliar na investigação. A perícia técnica também foi acionada para realizar os procedimentos necessários à apuração do homicídio.
A polícia deverá investigar tanto as circunstâncias da morte quanto a origem dos ferimentos apresentados pelo suspeito, que, conforme as informações iniciais, teriam sido provocados por pessoas que estavam no local.