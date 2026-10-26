Um homem foi preso na madrugada deste domingo (25), após confessar envolvimento em um homicídio no Jardim Esplanada, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo, supostamente provocados por populares, e alegou que teria agido após uma tentativa de agressão por parte da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de possível homicídio. A informação inicial era de que um dos envolvidos estava sendo mantido no local.

Ao chegarem, os agentes encontraram um homem ferido e uma faca próxima a ele. Durante o atendimento, o suspeito admitiu ter praticado o ato, mas afirmou que a vítima teria tentado atacá-lo com um pedaço de madeira e um facão.