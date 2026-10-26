26 de outubro de 2026
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Solo encharcado mantém parques fechados em toda Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Acumulado de chuva chega a 180,1 mm na região Noroeste; Prefeitura vai reavaliar a reabertura dos espaços nesta terça-feira (27).
Acumulado de chuva chega a 180,1 mm na região Noroeste; Prefeitura vai reavaliar a reabertura dos espaços nesta terça-feira (27).

Os 25 parques e bosques públicos de Campinas continuam fechados nesta segunda-feira (26) devido ao excesso de chuva registrado nos últimos dias. A Prefeitura decidiu manter a suspensão das visitas porque todas as regiões da cidade apresentam acumulados superiores a 80 milímetros em 72 horas, limite estabelecido para o fechamento preventivo desses espaços.

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A situação será reavaliada nesta terça-feira (27), quando a administração municipal deverá verificar se existem condições para liberar novamente o acesso da população. Até lá, os espaços permanecem interditados, incluindo locais bastante frequentados, como a Lagoa do Taquaral, o Bosque dos Jequitibás e a Pedreira do Chapadão.

A medida segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento preventivo de parques e bosques quando o volume acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em 72 horas. A restrição busca reduzir o risco de acidentes, especialmente quedas de árvores e galhos em áreas com o solo encharcado.

Região Noroeste acumula mais de 180 milímetros

A região Noroeste apresenta o maior volume de chuva acumulada nas últimas 72 horas, com 180,1 milímetros, mais que o dobro do limite previsto no decreto municipal.

Na sequência aparecem a região Norte, com 154,7 milímetros, e a Centro-Leste, com 120 milímetros. A região Sul registra 91 milímetros, enquanto a Sudoeste contabiliza 89,9 milímetros.

Embora os volumes sejam diferentes entre as regiões, todos permanecem acima do índice que determina a suspensão das atividades nos parques e bosques municipais.

Confira os 25 parques e bosques que permanecem fechados

Região Noroeste — 180,1 mm

  • Bosque Ferdinando Tilli (Parque Valença).

Região Norte — 154,7 mm

  • Bosque Parque da Mata;
  • Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci;
  • Bosque dos Alemães;
  • Bosque dos Italianos;
  • Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho;
  • Pedreira do Chapadão (Praça Ulisses Guimarães).

Região Centro-Leste — 120 mm

  • Bosque Chico Mendes;
  • Bosque da Paz Yitzhak Rabin;
  • Bosque dos Jequitibás;
  • Lago do Café;
  • Lagoa do Taquaral.

Região Sul — 91 mm

  • Bosque São José;
  • Bosque dos Artistas;
  • Bosque dos Guarantãs;
  • Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo);
  • Parque Ecológico Benevenuto Tilli;
  • Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim;
  • Parque das Águas.

Região Sudoeste — 89,9 mm

  • Bosque Augusto Ruschi;
  • Bosque dos Cambarás;
  • Parque Ecológico Dom Bosco;
  • Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
  • Parque Municipal Luciano do Valle;
  • Praça da Juventude Alessandro Monare.

Reabertura depende de nova avaliação

A Prefeitura orienta os moradores a respeitarem os bloqueios e evitarem o acesso aos espaços enquanto a interdição estiver em vigor.

A relação completa dos parques e bosques municipais também pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Campinas.

A próxima avaliação está prevista para terça-feira (27), mas a liberação dependerá das condições de segurança e dos índices de chuva registrados no município.

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