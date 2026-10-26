Os 25 parques e bosques públicos de Campinas continuam fechados nesta segunda-feira (26) devido ao excesso de chuva registrado nos últimos dias. A Prefeitura decidiu manter a suspensão das visitas porque todas as regiões da cidade apresentam acumulados superiores a 80 milímetros em 72 horas, limite estabelecido para o fechamento preventivo desses espaços.

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A situação será reavaliada nesta terça-feira (27), quando a administração municipal deverá verificar se existem condições para liberar novamente o acesso da população. Até lá, os espaços permanecem interditados, incluindo locais bastante frequentados, como a Lagoa do Taquaral, o Bosque dos Jequitibás e a Pedreira do Chapadão.

A medida segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento preventivo de parques e bosques quando o volume acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em 72 horas. A restrição busca reduzir o risco de acidentes, especialmente quedas de árvores e galhos em áreas com o solo encharcado.