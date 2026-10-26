Os 25 parques e bosques públicos de Campinas continuam fechados nesta segunda-feira (26) devido ao excesso de chuva registrado nos últimos dias. A Prefeitura decidiu manter a suspensão das visitas porque todas as regiões da cidade apresentam acumulados superiores a 80 milímetros em 72 horas, limite estabelecido para o fechamento preventivo desses espaços.
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A situação será reavaliada nesta terça-feira (27), quando a administração municipal deverá verificar se existem condições para liberar novamente o acesso da população. Até lá, os espaços permanecem interditados, incluindo locais bastante frequentados, como a Lagoa do Taquaral, o Bosque dos Jequitibás e a Pedreira do Chapadão.
A medida segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento preventivo de parques e bosques quando o volume acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em 72 horas. A restrição busca reduzir o risco de acidentes, especialmente quedas de árvores e galhos em áreas com o solo encharcado.
Região Noroeste acumula mais de 180 milímetros
A região Noroeste apresenta o maior volume de chuva acumulada nas últimas 72 horas, com 180,1 milímetros, mais que o dobro do limite previsto no decreto municipal.
Na sequência aparecem a região Norte, com 154,7 milímetros, e a Centro-Leste, com 120 milímetros. A região Sul registra 91 milímetros, enquanto a Sudoeste contabiliza 89,9 milímetros.
Embora os volumes sejam diferentes entre as regiões, todos permanecem acima do índice que determina a suspensão das atividades nos parques e bosques municipais.
Confira os 25 parques e bosques que permanecem fechados
Região Noroeste — 180,1 mm
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Bosque Ferdinando Tilli (Parque Valença).
Região Norte — 154,7 mm
- Bosque Parque da Mata;
- Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci;
- Bosque dos Alemães;
- Bosque dos Italianos;
- Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho;
- Pedreira do Chapadão (Praça Ulisses Guimarães).
Região Centro-Leste — 120 mm
- Bosque Chico Mendes;
- Bosque da Paz Yitzhak Rabin;
- Bosque dos Jequitibás;
- Lago do Café;
- Lagoa do Taquaral.
Região Sul — 91 mm
- Bosque São José;
- Bosque dos Artistas;
- Bosque dos Guarantãs;
- Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo);
- Parque Ecológico Benevenuto Tilli;
- Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim;
- Parque das Águas.
Região Sudoeste — 89,9 mm
- Bosque Augusto Ruschi;
- Bosque dos Cambarás;
- Parque Ecológico Dom Bosco;
- Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
- Parque Municipal Luciano do Valle;
- Praça da Juventude Alessandro Monare.
Reabertura depende de nova avaliação
A Prefeitura orienta os moradores a respeitarem os bloqueios e evitarem o acesso aos espaços enquanto a interdição estiver em vigor.
A relação completa dos parques e bosques municipais também pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Campinas.
A próxima avaliação está prevista para terça-feira (27), mas a liberação dependerá das condições de segurança e dos índices de chuva registrados no município.