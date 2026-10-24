Neste domingo (25), milhões de brasileiros irão às urnas para decidir quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. Mas seria ingenuidade imaginar que as consequências dessa escolha estarão limitadas a um mandato. O Brasil decidirá também os rumos de sua economia, a relação entre os poderes, a condução das políticas sociais e o ambiente institucional que deixaremos para as próximas gerações. É uma decisão de enorme importância, tomada ao fim de uma campanha que, na minha avaliação, esteve entre as mais desalentadoras da nossa história democrática recente. E o mais preocupante é perceber que, diante de uma escolha tão relevante, o debate público foi frequentemente reduzido a acusações, ataques pessoais, episódios fabricados para produzir repercussão e uma enxurrada de desinformação.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) representam projetos políticos diferentes, com trajetórias e responsabilidades que não podem ser simplesmente igualadas. Mas suas campanhas encontraram um terreno comum na exploração das fragilidades do adversário e na apresentação de promessas cuja viabilidade nem sempre foi suficientemente esclarecida. O eleitor foi convidado repetidas vezes a temer o outro candidato, quando deveria ter recebido explicações consistentes sobre o que cada um pretende fazer com o país. Os programas de governo existem, propostas foram apresentadas, mas a discussão sobre custos, prioridades, limites orçamentários e capacidade de execução ficou muitas vezes em segundo plano. Em seu lugar, prosperou a velha tentação populista de oferecer respostas simples para problemas extraordinariamente complexos.

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A disputa por votos produziu uma verdadeira coleção de compromissos de última hora, benefícios anunciados, mudanças de posição e soluções que parecem mais atraentes no palanque do que na realidade administrativa. Não se trata de rejeitar políticas sociais, direitos trabalhistas, redução de impostos ou investimentos públicos. Todas essas medidas podem ser legítimas e necessárias. A irresponsabilidade começa quando se promete sem explicar quem pagará a conta, quais escolhas precisarão ser feitas e de onde virão os recursos. É nesse terreno que nasce aquilo que costumamos chamar de estelionato eleitoral: a sensação de que o candidato oferece durante a campanha um país que não terá condições de entregar depois da posse.