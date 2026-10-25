25 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Caminhão tomba e deixa motorista ferido na rodovia D. Pedro

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Caminhão ficou tombado no acostamento da Rodovia Dom Pedro I
Caminhão ficou tombado no acostamento da Rodovia Dom Pedro I

Um motorista ficou ferido após um caminhão tombar na tarde desse sábado, 24, na Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Itatiba, na região de Campinas.

Segundo a Rota das Bandeiras, o caminhão seguia pela pista norte quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, entrou no acostamento, bateu contra a canaleta de escoamento e tombou no canteiro lateral.

A vítima sofreu ferimentos leves. O destombamento do veículo foi concluído às 16h55 de sábado.

A ocorrência provocou interdições na faixa 2, no acostamento e em uma alça de acesso. A alça foi liberada às 17h12, enquanto a faixa 2 teve a interdição encerrada às 23h45.

O acostamento permaneceu interditado durante a noite e foi liberado ao meio-dia deste domingo, 25, conforme atualização da concessionária. Durante o atendimento, o tráfego chegou a registrar congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.

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