24 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA

Dois motoboys morrem após colisão frontal em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Dois motoboys morreram após colisão frontal entre motocicletas na Avenida Pacífico Moneda, em Jaguariúna.
Dois motoboys morreram após colisão frontal entre motocicletas na Avenida Pacífico Moneda, em Jaguariúna.

Dois motoboys morreram na noite de sexta-feira (23) após uma colisão frontal entre duas motos em Jaguariúna. O acidente ocorreu na Avenida Pacífico Moneda.

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De acordo com informações apuradas no local, as duas motocicletas bateram de frente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

A via foi interditada para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.

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