Dois motoboys morreram na noite de sexta-feira (23) após uma colisão frontal entre duas motos em Jaguariúna. O acidente ocorreu na Avenida Pacífico Moneda.

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De acordo com informações apuradas no local, as duas motocicletas bateram de frente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

A via foi interditada para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.