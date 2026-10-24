24 de outubro de 2026
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GM impede invasão ao antigo prédio do Correio Popular

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Casal teria contratado chaveiro para abrir imóvel da Prefeitura onde funcionava o antigo Correio Popular, em Campinas.
Casal teria contratado chaveiro para abrir imóvel da Prefeitura onde funcionava o antigo Correio Popular, em Campinas.

Guarda Municipal de Campinas foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de entrada irregular no prédio do antigo Correio Popular, imóvel de propriedade da Prefeitura, localizado na esquina das ruas Coronel Quirino e Conceição.

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Segundo a corporação, um casal teria contratado um chaveiro para abrir as portas do imóvel, causando danos a uma das fechaduras. A ocorrência aconteceu na sexta-feira (23).

Os envolvidos foram conduzidos ao 1º DP (Distrito Policial) de Campinas, onde o caso foi registrado em boletim de ocorrência. Em seguida, os indivíduos foram liberados.

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