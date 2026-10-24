A Guarda Municipal de Campinas foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de entrada irregular no prédio do antigo Correio Popular, imóvel de propriedade da Prefeitura, localizado na esquina das ruas Coronel Quirino e Conceição.

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Segundo a corporação, um casal teria contratado um chaveiro para abrir as portas do imóvel, causando danos a uma das fechaduras. A ocorrência aconteceu na sexta-feira (23).

Os envolvidos foram conduzidos ao 1º DP (Distrito Policial) de Campinas, onde o caso foi registrado em boletim de ocorrência. Em seguida, os indivíduos foram liberados.