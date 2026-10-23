A previsão de chuva forte justamente no domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais, levou Campinas a montar uma operação especial para evitar que os temporais prejudiquem a votação. A Defesa Civil terá monitoramento 24 horas e atuação integrada com a Justiça Eleitoral, a CPFL, o Corpo de Bombeiros e a Emdec para responder a possíveis alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
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O planejamento foi discutido nesta sexta-feira (23), durante uma reunião entre representantes dos cartórios eleitorais e dos órgãos envolvidos, realizada no Centro de Campinas. A preocupação é com as condições de acesso aos locais de votação e eventuais problemas na infraestrutura das escolas e demais prédios utilizados pela Justiça Eleitoral.
A previsão é de chuvas volumosas desde a madrugada de domingo, com possibilidade de tempestades, raios, rajadas de vento e até granizo, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde, período em que milhares de eleitores estarão se deslocando pela cidade.
Monitoramento será realizado 24 horas por dia
Durante todo o fim de semana, a Defesa Civil de Campinas manterá equipes de prontidão e contato permanente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), permitindo a comunicação de ocorrências que possam afetar o funcionamento dos locais de votação.
O Setor de Monitoramento e Alerta do município também estará conectado ao Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.
A Emdec acompanhará as condições do trânsito presencialmente e pelas câmeras do Centro de Controle Operacional, com possibilidade de bloqueios preventivos em ruas alagadas ou obstruídas. Equipes de serviços públicos também ficarão de plantão para retirar árvores e galhos que impeçam a circulação.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, orienta os eleitores a planejarem os deslocamentos e evitarem situações de risco.
"No domingo, é importante que eleitores, mesários e equipes de apoio acompanhem as orientações oficiais, planejem seus deslocamentos e não tentem atravessar áreas alagadas, a pé ou de veículo. Em situações de risco, procurem um local seguro", afirmou.
Domingo terá maior risco de tempestades
Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Unicamp, o sábado (24) será de céu nublado e chuva em Campinas e na Região Metropolitana (RMC), com precipitações mais generalizadas no fim da tarde e à noite.
No domingo, a situação deve se intensificar com a passagem de uma frente fria pelo oceano, combinada com instabilidades atmosféricas sobre a região. A previsão indica chuva desde a madrugada, com maior possibilidade de temporais no fim da manhã e no início da tarde.
As temperaturas também devem cair, com mínima próxima de 16°C e máxima em torno de 23°C.
A Climatempo, em previsão divulgada para Campinas, aponta um acumulado de 62,8 milímetros de chuva somente no domingo, com 98% de probabilidade de precipitação. Para sábado, a estimativa é de 16,8 milímetros. Se os volumes se confirmarem, o fim de semana poderá acumular quase 80 milímetros.
A Defesa Civil estadual alerta que as chuvas podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de córregos, principalmente em áreas vulneráveis ou com histórico de ocorrências.
Orientações para quem vai votar
A recomendação é que os eleitores saiam de casa com antecedência, acompanhem os avisos meteorológicos e considerem possíveis mudanças nas condições do trânsito.
Durante tempestades, é importante procurar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.
Ruas alagadas não devem ser atravessadas, nem a pé nem de carro. Em caso de bloqueios, a orientação é buscar rotas alternativas e evitar estacionar veículos próximos de árvores, devido ao risco de queda de galhos.
A Defesa Civil poderá ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193, em situações de emergência.