A previsão de chuva forte justamente no domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais, levou Campinas a montar uma operação especial para evitar que os temporais prejudiquem a votação. A Defesa Civil terá monitoramento 24 horas e atuação integrada com a Justiça Eleitoral, a CPFL, o Corpo de Bombeiros e a Emdec para responder a possíveis alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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O planejamento foi discutido nesta sexta-feira (23), durante uma reunião entre representantes dos cartórios eleitorais e dos órgãos envolvidos, realizada no Centro de Campinas. A preocupação é com as condições de acesso aos locais de votação e eventuais problemas na infraestrutura das escolas e demais prédios utilizados pela Justiça Eleitoral.

A previsão é de chuvas volumosas desde a madrugada de domingo, com possibilidade de tempestades, raios, rajadas de vento e até granizo, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde, período em que milhares de eleitores estarão se deslocando pela cidade.