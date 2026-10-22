A movimentação ganhou corpo na reunião desta semana, quando Dário apareceu cercado por representantes de diferentes legendas para anunciar o ato de sábado, às 10h, no Teatro de Arena, no Centro de Convivência. A articulação reúne integrantes do Republicanos, PL, PP, PSD e conta também com o apoio do Novo de Campinas. Entre os nomes envolvidos estão o presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), vereadores da base governista, a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), a secretária municipal Adriana Flosi (PSD) e o vereador Nelson Hossri (PSD). A composição demonstra que o apoio ao candidato presidencial deixou de ser apenas uma manifestação individual de Dário para ganhar a estrutura de uma articulação entre lideranças políticas locais.

Quem acompanhou os primeiros movimentos da campanha presidencial em Campinas talvez tenha dificuldade para reconhecer o cenário político desta reta final. O prefeito Dário Saadi (Republicanos), que inicialmente demonstrava discrição no apoio a Flávio Bolsonaro (PL), assumiu um protagonismo que vai muito além de declarar o próprio voto. Agora, organiza encontros, reúne dirigentes partidários, mobiliza vereadores, aparece em vídeos e convoca pessoalmente apoiadores para uma manifestação no sábado (24), no Centro de Convivência Cultural. A mudança é expressiva. Se antes havia dúvidas sobre o tamanho do envolvimento do prefeito, hoje elas deram lugar a uma articulação pública e organizada.

O mais interessante é observar quem ocupa o centro dessa movimentação. Seria natural imaginar que a organização de um ato pela candidatura de Flávio Bolsonaro estivesse principalmente nas mãos do PL, partido do presidenciável. Mas quem aparece conduzindo a mobilização é o próprio prefeito de Campinas, filiado ao Republicanos, mesma legenda do governador Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro e o grande nome de apoio a Flávio no estado

Outro personagem chama a atenção nessa mobilização, embora por um caminho diferente: Rafa Zimbaldi (União Brasil). Adversário de Dário nas eleições municipais de 2020 e 2024, o deputado estadual também apoia Flávio Bolsonaro e utilizou suas redes sociais para convocar a população ao ato de sábado, confirmando que estará presente. É importante fazer uma distinção: Rafa não participou da reunião organizada por Dário, tampouco os dois apareceram juntos nessa articulação. O vínculo entre eles, neste momento, é o apoio ao mesmo candidato presidencial e a convocação para a mesma manifestação. Estão, portanto, do mesmo lado nessa disputa, ainda que à distância. E isso já representa uma curiosidade política, considerando o histórico de confrontos entre ambos na política campineira.

O que existe é uma coincidência de posicionamento na eleição presidencial, suficiente para colocar dois adversários históricos em defesa de uma mesma candidatura, sem que precisem dividir a mesma mesa. É uma daquelas situações em que a política nacional aproxima posições, mas não necessariamente aproxima personagens.