Policiais civis da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas prenderam em flagrante, na quinta-feira (22), dois homens suspeitos de receptação e associação criminosa. A dupla foi abordada na Estrada do Tanquinho, no bairro Recanto dos Dourados, enquanto fotografava, de dentro de um Renault Kwid, uma retroescavadeira JCB escondida entre casebres abandonados.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a polícia, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a abordagem. No entanto, a partir da checagem do chassi, os agentes constataram que a máquina havia sido furtada em Itatiba no dia anterior. A vítima, proprietária do equipamento, reconheceu o veículo, que apresentava avarias e estava sem o módulo eletrônico. A retroescavadeira é avaliada em cerca de R$ 370 mil.
Conduzidos à delegacia, os dois homens admitiram ter sido contratados por um homem para monitorar e fotografar a máquina, recebendo R$ 500 cada. Eles afirmaram saber que o equipamento estava “descansando” no local, mas negaram participação no furto.
Os suspeitos franquearam o acesso aos celulares à polícia, nos quais foram encontradas conversas e fotos dos dois dentro da retroescavadeira. A dupla foi presa em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. De acordo com a investigação, até o momento não há indícios de envolvimento dos indiciados em outros furtos de máquinas registrados recentemente na região de Campinas.