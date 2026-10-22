As obras para reduzir os alagamentos na avenida Princesa d'Oeste, em Campinas, avançam com a ampliação da rede de galerias de águas pluviais. A nova tubulação vai captar a água da chuva que desce de regiões mais altas da cidade e direcioná-la ao reservatório Proença RP-1, um piscinão em construção no Jardim Paranapanema.
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Os trabalhos estão concentrados no trecho da avenida entre a rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques e a Praça Renê Pena Chaves. Atualmente, as equipes atuam nas proximidades da rua Joaquim de Paula Souza, com instalação de tubulações, poços de visita e bocas de lobo para ampliar a capacidade de escoamento da água.
A intervenção faz parte de um conjunto de obras de macrodrenagem destinado a reduzir os impactos das chuvas intensas na bacia do ribeirão Anhumas, especialmente em pontos sujeitos a enchentes nas avenidas Princesa d'Oeste e Orosimbo Maia.
Piscinão terá capacidade para 120 milhões de litros
O reservatório Proença RP-1 será formado por três poços interligados por túneis, com capacidade total para armazenar 120 milhões de litros de água. A estrutura permitirá reter temporariamente parte do volume das chuvas mais intensas, reduzindo a sobrecarga do sistema de drenagem.
O empreendimento representa um investimento de R$ 220 milhões, está com mais de 60% dos serviços executados e tem previsão de conclusão em junho de 2027.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, a ampliação das galerias é necessária para direcionar a água ao reservatório enquanto não é implantada outra estrutura de contenção prevista para a Praça Renê Pena Chaves.
"Até que possa ser planejado e executado o reservatório planejado para a praça Renê Pena, estas galerias farão o recolhimento da água desta parte alta da cidade e a levarão para o RP1", explicou.
A obra é executada pelo Consórcio Reservatório JDPF, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. De acordo com a Prefeitura, moradores e comerciantes da avenida Princesa d'Oeste estão sendo informados sobre o andamento das intervenções.