As obras para reduzir os alagamentos na avenida Princesa d'Oeste, em Campinas, avançam com a ampliação da rede de galerias de águas pluviais. A nova tubulação vai captar a água da chuva que desce de regiões mais altas da cidade e direcioná-la ao reservatório Proença RP-1, um piscinão em construção no Jardim Paranapanema.

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Os trabalhos estão concentrados no trecho da avenida entre a rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques e a Praça Renê Pena Chaves. Atualmente, as equipes atuam nas proximidades da rua Joaquim de Paula Souza, com instalação de tubulações, poços de visita e bocas de lobo para ampliar a capacidade de escoamento da água.

A intervenção faz parte de um conjunto de obras de macrodrenagem destinado a reduzir os impactos das chuvas intensas na bacia do ribeirão Anhumas, especialmente em pontos sujeitos a enchentes nas avenidas Princesa d'Oeste e Orosimbo Maia.