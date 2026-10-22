22 de outubro de 2026
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ENCHENTES

Novas galerias ligam Princesa d'Oeste a piscinão do Proença

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Estruturas vão conduzir água da chuva até piscinão no Jardim Paranapanema, que terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros.
Estruturas vão conduzir água da chuva até piscinão no Jardim Paranapanema, que terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros.

As obras para reduzir os alagamentos na avenida Princesa d'Oeste, em Campinas, avançam com a ampliação da rede de galerias de águas pluviais. A nova tubulação vai captar a água da chuva que desce de regiões mais altas da cidade e direcioná-la ao reservatório Proença RP-1, um piscinão em construção no Jardim Paranapanema.

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Os trabalhos estão concentrados no trecho da avenida entre a rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques e a Praça Renê Pena Chaves. Atualmente, as equipes atuam nas proximidades da rua Joaquim de Paula Souza, com instalação de tubulações, poços de visita e bocas de lobo para ampliar a capacidade de escoamento da água.

A intervenção faz parte de um conjunto de obras de macrodrenagem destinado a reduzir os impactos das chuvas intensas na bacia do ribeirão Anhumas, especialmente em pontos sujeitos a enchentes nas avenidas Princesa d'Oeste e Orosimbo Maia.

Piscinão terá capacidade para 120 milhões de litros

O reservatório Proença RP-1 será formado por três poços interligados por túneis, com capacidade total para armazenar 120 milhões de litros de água. A estrutura permitirá reter temporariamente parte do volume das chuvas mais intensas, reduzindo a sobrecarga do sistema de drenagem.

O empreendimento representa um investimento de R$ 220 milhões, está com mais de 60% dos serviços executados e tem previsão de conclusão em junho de 2027.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, a ampliação das galerias é necessária para direcionar a água ao reservatório enquanto não é implantada outra estrutura de contenção prevista para a Praça Renê Pena Chaves.

"Até que possa ser planejado e executado o reservatório planejado para a praça Renê Pena, estas galerias farão o recolhimento da água desta parte alta da cidade e a levarão para o RP1", explicou.

A obra é executada pelo Consórcio Reservatório JDPF, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. De acordo com a Prefeitura, moradores e comerciantes da avenida Princesa d'Oeste estão sendo informados sobre o andamento das intervenções.

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