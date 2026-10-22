22 de outubro de 2026
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Paralisação relâmpago afeta parte dos ônibus de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Motoristas da VB recolheram parte da frota nesta quinta-feira (22) após atraso no adiantamento salarial; circulação já foi restabelecida.
Motoristas da VB recolheram parte da frota nesta quinta-feira (22) após atraso no adiantamento salarial; circulação já foi restabelecida.

Uma paralisação relâmpago de motoristas de ônibus provocou transtornos no transporte público de Campinas no início da tarde desta quinta-feira (22). O movimento atingiu parte da frota da operadora VB, após o Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região denunciar atraso no pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores. Os funcionários já retornaram ao trabalho e a operação foi normalizada.

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A mobilização afetou a circulação de ônibus nas regiões do Ouro Verde, Vida Nova e Campos Elíseos. Parte dos veículos foi recolhida, mas a interrupção durou cerca de uma hora. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) confirmou que o sistema voltou a funcionar normalmente.

O movimento havia sido anunciado pelo sindicato ainda durante a manhã. Em comunicado encaminhado a motoristas e outros funcionários das empresas, a entidade estabeleceu o meio-dia desta quinta-feira como prazo máximo para o depósito do adiantamento salarial. Segundo os representantes dos trabalhadores, o pagamento deveria ter ocorrido na quarta-feira (21).

Prefeitura acompanha negociação

Em nota, a Emdec e a Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) informaram que entraram em contato com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo e receberam garantias em relação ao pagamento do adiantamento salarial.

Os órgãos municipais afirmaram que acompanham as negociações entre as concessionárias e o sindicato para assegurar a continuidade do serviço e evitar novos prejuízos aos passageiros.

Durante a paralisação, a Emdec reforçou o monitoramento da demanda no Terminal Ouro Verde, além da presença de agentes para orientar os usuários afetados pela redução temporária da frota.

A empresa municipal lamentou os transtornos causados pela mobilização, destacando que o transporte coletivo é um serviço essencial.

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