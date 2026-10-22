Uma paralisação relâmpago de motoristas de ônibus provocou transtornos no transporte público de Campinas no início da tarde desta quinta-feira (22). O movimento atingiu parte da frota da operadora VB, após o Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região denunciar atraso no pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores. Os funcionários já retornaram ao trabalho e a operação foi normalizada.

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A mobilização afetou a circulação de ônibus nas regiões do Ouro Verde, Vida Nova e Campos Elíseos. Parte dos veículos foi recolhida, mas a interrupção durou cerca de uma hora. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) confirmou que o sistema voltou a funcionar normalmente.

O movimento havia sido anunciado pelo sindicato ainda durante a manhã. Em comunicado encaminhado a motoristas e outros funcionários das empresas, a entidade estabeleceu o meio-dia desta quinta-feira como prazo máximo para o depósito do adiantamento salarial. Segundo os representantes dos trabalhadores, o pagamento deveria ter ocorrido na quarta-feira (21).