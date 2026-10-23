Campinas terá duas manifestações políticas de lados opostos na manhã deste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcaram atos praticamente no mesmo horário e em locais separados por apenas 1,7 quilômetro de distância, na região central da cidade.

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A mobilização favorável a Flávio Bolsonaro está marcada para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí. Já os apoiadores de Lula vão se concentrar a partir das 9h30, na Estação Cultura, de onde devem seguir em caminhada pelas ruas do Centro, com expectativa de chegar ao Largo do Rosário.

Apesar da proximidade geográfica e da coincidência de horários, as manifestações terão formatos diferentes. A organização do ato pró-Flávio informou que não haverá passeata ou deslocamento pelas ruas, enquanto o movimento favorável a Lula prevê uma caminhada pela região central.