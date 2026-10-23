Campinas terá duas manifestações políticas de lados opostos na manhã deste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcaram atos praticamente no mesmo horário e em locais separados por apenas 1,7 quilômetro de distância, na região central da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A mobilização favorável a Flávio Bolsonaro está marcada para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí. Já os apoiadores de Lula vão se concentrar a partir das 9h30, na Estação Cultura, de onde devem seguir em caminhada pelas ruas do Centro, com expectativa de chegar ao Largo do Rosário.
Apesar da proximidade geográfica e da coincidência de horários, as manifestações terão formatos diferentes. A organização do ato pró-Flávio informou que não haverá passeata ou deslocamento pelas ruas, enquanto o movimento favorável a Lula prevê uma caminhada pela região central.
Direita terá Dário Saadi entre os mobilizadores
O ato de apoio a Flávio Bolsonaro conta com a participação do prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), que convocou publicamente a população para a manifestação. Em vídeo gravado ao lado de vereadores, deputados e dirigentes partidários, o prefeito reforçou seu apoio ao candidato do PL.
Diante da realização de manifestações de campos políticos opostos em locais relativamente próximos, a organização do ato pró-Flávio divulgou uma orientação de respeito aos participantes de outros movimentos. Em comunicado, afirmou que a manifestação será pacífica e permanecerá concentrada no Centro de Convivência, sem deslocamento pelas ruas do Centro.
Esquerda prepara caminhada até o Largo do Rosário
Do outro lado da disputa, o diretório municipal do PT organiza a mobilização em apoio à reeleição de Lula, com participação de vereadores, filiados e militantes. A concentração está prevista para as 9h30, na Estação Cultura.
A proposta é reunir os participantes e realizar uma caminhada pelas ruas centrais de Campinas, com expectativa de encerramento no Largo do Rosário, um dos principais espaços de manifestações políticas da cidade.
A caminhada poderá aproximar ainda mais a mobilização petista do ato da direita.
As duas manifestações ocorrem no último sábado antes da votação de domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas para decidir a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro.