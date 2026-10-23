23 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lula e Flávio terão atos separados por 1,7 km em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Manifestações rivais estão marcadas para a manhã de sábado (24), no Centro de Convivência e na Estação Cultura, na véspera do segundo turno
Manifestações rivais estão marcadas para a manhã de sábado (24), no Centro de Convivência e na Estação Cultura, na véspera do segundo turno

Campinas terá duas manifestações políticas de lados opostos na manhã deste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcaram atos praticamente no mesmo horário e em locais separados por apenas 1,7 quilômetro de distância, na região central da cidade.

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A mobilização favorável a Flávio Bolsonaro está marcada para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí. Já os apoiadores de Lula vão se concentrar a partir das 9h30, na Estação Cultura, de onde devem seguir em caminhada pelas ruas do Centro, com expectativa de chegar ao Largo do Rosário.

Apesar da proximidade geográfica e da coincidência de horários, as manifestações terão formatos diferentes. A organização do ato pró-Flávio informou que não haverá passeata ou deslocamento pelas ruas, enquanto o movimento favorável a Lula prevê uma caminhada pela região central.

Direita terá Dário Saadi entre os mobilizadores

O ato de apoio a Flávio Bolsonaro conta com a participação do prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), que convocou publicamente a população para a manifestação. Em vídeo gravado ao lado de vereadores, deputados e dirigentes partidários, o prefeito reforçou seu apoio ao candidato do PL.

Diante da realização de manifestações de campos políticos opostos em locais relativamente próximos, a organização do ato pró-Flávio divulgou uma orientação de respeito aos participantes de outros movimentos. Em comunicado, afirmou que a manifestação será pacífica e permanecerá concentrada no Centro de Convivência, sem deslocamento pelas ruas do Centro.

Esquerda prepara caminhada até o Largo do Rosário

Do outro lado da disputa, o diretório municipal do PT organiza a mobilização em apoio à reeleição de Lula, com participação de vereadores, filiados e militantes. A concentração está prevista para as 9h30, na Estação Cultura.

A proposta é reunir os participantes e realizar uma caminhada pelas ruas centrais de Campinas, com expectativa de encerramento no Largo do Rosário, um dos principais espaços de manifestações políticas da cidade.

A caminhada poderá aproximar ainda mais a mobilização petista do ato da direita.

As duas manifestações ocorrem no último sábado antes da votação de domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas para decidir a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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