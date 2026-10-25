Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência mais votado em Campinas no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato recebeu 329.733 votos, equivalentes a 52,07% dos votos válidos, e terminou a votação na cidade com uma vantagem de 87.761 votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Lula ficou na segunda colocação entre os campineiros, com 241.972 votos, ou 38,21% dos válidos. Somados, os dois candidatos que avançaram ao segundo turno concentraram 90,28% dos votos válidos para presidente em Campinas.
Na sequência apareceram Augusto Cury (Avante), com 21.080 votos e 3,33%, Renan Santos (Missão), com 20.543 e 3,24%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13.896 votos e 2,19%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1% dos votos válidos no município.
Ao todo, foram registrados 633.220 votos válidos para presidente em Campinas. Outros 13.544 eleitores votaram em branco e 20.935 anularam o voto. O comparecimento chegou a 667.699 eleitores, enquanto 205.914 não foram às urnas, uma abstenção de 23,57%.
Veja como Campinas votou para presidente
Flávio Bolsonaro (PL): 329.733 votos — 52,07%
Lula (PT): 241.972 votos — 38,21%
Augusto Cury (Avante): 21.080 — 3,33%
Renan Santos (Missão): 20.543 — 3,24%
Ronaldo Caiado (PSD): 13.896 — 2,19%
Romeu Zema (Novo): 3.399 — 0,54%
Samara (UP): 1.406 — 0,22%
Hertz Dias (PSTU): 467 — 0,07%
Clariana Barão (DC): 279 — 0,04%
Edmilson Costa (PCB): 167 — 0,03%
Rui Costa Pimenta (PCO): 163 — 0,03%
Wilson Grassi (Democrata): 115 — 0,02%.
Tarcísio teve 61,94% para governador
Divulgação
A vantagem do candidato mais votado em Campinas foi ainda maior na disputa pelo Governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu 367.121 votos no município, equivalentes a 61,94% dos válidos.
Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar, com 219.874 votos e 37,10%. A diferença entre os dois principais candidatos chegou a 147.247 votos, ou 24,84 pontos percentuais.
Diferentemente da eleição presidencial, a disputa estadual foi resolvida já no primeiro turno. Tarcísio foi reeleito governador de São Paulo, por isso os eleitores paulistas voltarão às urnas neste domingo apenas para escolher o presidente da República.
O comportamento do eleitorado campineiro mostrou, portanto, vantagem dos candidatos apoiados pelo campo político de direita nas duas principais disputas majoritárias: Flávio Bolsonaro obteve 52,07% para presidente e Tarcísio alcançou 61,94% para governador.