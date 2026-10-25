Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência mais votado em Campinas no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato recebeu 329.733 votos, equivalentes a 52,07% dos votos válidos, e terminou a votação na cidade com uma vantagem de 87.761 votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Lula ficou na segunda colocação entre os campineiros, com 241.972 votos, ou 38,21% dos válidos. Somados, os dois candidatos que avançaram ao segundo turno concentraram 90,28% dos votos válidos para presidente em Campinas.

Na sequência apareceram Augusto Cury (Avante), com 21.080 votos e 3,33%, Renan Santos (Missão), com 20.543 e 3,24%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13.896 votos e 2,19%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1% dos votos válidos no município.