A Prefeitura de Campinas intensificou a fiscalização contra rachas e direção perigosa em cinco pontos da cidade, incluindo a avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), na noite desta quinta-feira (22) e madrugada de sexta-feira (23). A operação ocorre após a morte de três jovens em um acidente na avenida, episódio que é investigado pela Polícia Civil por suspeita de corrida ilegal.

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A chamada Operação Presença reúne equipes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e da Guarda Municipal (GM). O objetivo é ampliar o monitoramento em locais utilizados para encontros de veículos e possíveis disputas de velocidade, além de coibir manobras perigosas.

Na Norte-Sul, os agentes concentraram a fiscalização nas proximidades de um posto de combustíveis, perto do cruzamento com a avenida Orosimbo Maia e a rua Mogi Guaçu. O local é apontado pela administração municipal como um dos pontos de concentração de veículos.