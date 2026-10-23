A Prefeitura de Campinas intensificou a fiscalização contra rachas e direção perigosa em cinco pontos da cidade, incluindo a avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), na noite desta quinta-feira (22) e madrugada de sexta-feira (23). A operação ocorre após a morte de três jovens em um acidente na avenida, episódio que é investigado pela Polícia Civil por suspeita de corrida ilegal.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A chamada Operação Presença reúne equipes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e da Guarda Municipal (GM). O objetivo é ampliar o monitoramento em locais utilizados para encontros de veículos e possíveis disputas de velocidade, além de coibir manobras perigosas.
Na Norte-Sul, os agentes concentraram a fiscalização nas proximidades de um posto de combustíveis, perto do cruzamento com a avenida Orosimbo Maia e a rua Mogi Guaçu. O local é apontado pela administração municipal como um dos pontos de concentração de veículos.
Além da Norte-Sul, a operação passou por locais previamente mapeados na chegada a Sousas, no Swiss Park e no Alphaville. Ao todo, três viaturas e cinco profissionais participaram dessa frente de monitoramento, com abordagens pontuais quando identificadas irregularidades.
Tragédia motivou reforço da fiscalização
A intensificação das operações ocorre após o acidente que matou três jovens de 23 anos na Norte-Sul, no último fim de semana. As vítimas estavam em um Fiat Fastback que se envolveu em uma colisão com um ônibus do transporte coletivo.
A Polícia Civil investiga se o veículo participava de um racha no momento do acidente. A hipótese ainda está sob apuração e não foi confirmada pelas autoridades.
Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a estratégia é ampliar a presença das equipes de fiscalização nos locais identificados como pontos de risco.
"Adotamos a estratégia de fortalecer a presença e dissuasão dos comportamentos, garantindo que as equipes de fiscalização e segurança estejam presentes em pontos estratégicos", afirmou.
O secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, destacou que as redes sociais dificultam o combate às corridas ilegais, pois permitem que os participantes organizem encontros e compartilhem informações sobre os locais fiscalizados.
Por isso, segundo ele, o município também está reforçando o trabalho de inteligência para identificar os responsáveis pela organização desses eventos.
Blitz na Norte-Sul faz 392 testes com bafômetros
Paralelamente à fiscalização contra rachas, a Norte-Sul recebeu uma operação conjunta da Emdec com a Polícia Militar para combater a combinação de álcool e direção.
A ação, realizada nas proximidades da avenida João Mendes Júnior, resultou em 392 testes com bafômetros, sendo 313 em motoristas de automóveis e 79 em motociclistas.
Foram registradas 24 autuações, das quais quatro por recusa ao teste do bafômetro. Nenhum condutor foi autuado por resultado positivo de alcoolemia.
A fiscalização também terminou com cinco veículos removidos ao pátio, sendo quatro carros e uma motocicleta, por irregularidades previstas na legislação de trânsito.
Participaram da operação 20 policiais militares, dez agentes da Emdec e equipes distribuídas em 15 viaturas.
Excesso de velocidade lidera infrações em Campinas
Os dados da Emdec mostram que o excesso de velocidade continua sendo a infração mais frequente nas vias fiscalizadas pela empresa.
Entre janeiro e meados de outubro de 2026, foram registradas 371,3 mil infrações por excesso de velocidade, o equivalente a quase 54% das 693,4 mil penalidades expedidas no período.
Desse total, aproximadamente 6,9 mil infrações envolveram motoristas que ultrapassaram o limite permitido em mais de 50%.
A Emdec também contabilizou 434 infrações relacionadas a manobras e direção perigosa entre 2025 e 2026, sendo 196 neste ano.
Já a Guarda Municipal registrou 268 ocorrências de direção perigosa no período, das quais 38 foram classificadas como racha, incluindo duas na avenida Norte-Sul.
Segundo o levantamento municipal, a velocidade excessiva ou inadequada esteve associada a 32 mortes em vias urbanas em 2025 e quatro até agosto de 2026. O álcool na direção foi apontado como fator em 21 mortes no ano passado e oito neste ano. Os fatores podem aparecer simultaneamente em uma mesma ocorrência, por isso os números não devem ser simplesmente somados.
Até setembro, a Emdec havia participado de 176 operações integradas com as forças de segurança, que identificaram cerca de 6,3 mil comportamentos de risco. Apenas na Norte-Sul, foram realizadas 23 operações em 2026, além de outras nove no ano passado.
Como denunciar rachas e direção perigosa
A população pode comunicar encontros de veículos para corridas ilegais, manobras arriscadas e outras situações de direção perigosa pelos seguintes canais:
- Emdec: telefone 118.
- Guarda Municipal: telefone 153.