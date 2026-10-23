Os equipamentos que serão utilizados nos três shows do grupo sul-coreano BTS em São Paulo desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, nesta quarta-feira (21). A operação movimentou aproximadamente 83 toneladas de carga, distribuídas em 39 paletes aéreos, que seguiram para a capital paulista após os procedimentos de liberação no terminal.
O material chegou ao Brasil durante a madrugada, transportado por uma aeronave cargueira. Depois do desembarque e da conclusão dos trâmites aduaneiros, toda a estrutura foi liberada ainda na quarta-feira e encaminhada por transporte terrestre para São Paulo.
O BTS tem três apresentações programadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbis. Os equipamentos transportados por Viracopos fazem parte da estrutura necessária para a realização dos espetáculos.
Equipamentos voltarão a Campinas após os shows
Park Bae
A passagem da carga por Viracopos não termina com a entrega dos equipamentos. Segundo a administração do aeroporto, as 83 toneladas deverão retornar ao terminal em 1º de novembro, um dia após a última apresentação do grupo, para embarque ao exterior e continuidade da turnê mundial.
Durante a permanência em Campinas, os materiais foram armazenados em uma área reservada do Terminal de Carga, com controle de acesso, monitoramento por câmeras e vigilância permanente.
A estrutura foi utilizada para preservar os equipamentos durante os procedimentos de importação e garantir a segurança da operação logística.
Viracopos já recebeu equipamentos de grandes artistas
O desembarque da estrutura do BTS é mais uma operação de grande porte realizada pelo terminal campineiro, que recebe frequentemente equipamentos destinados a apresentações internacionais no Brasil.
Na semana passada, por exemplo, Viracopos movimentou cerca de 20 toneladas de equipamentos do cantor britânico Robbie Williams, que se apresentou em São Paulo no dia 13 de outubro. Na ocasião, foram transportados 12 paletes aéreos.
O histórico do aeroporto também inclui operações relacionadas a shows de Madonna, Coldplay, U2, Rolling Stones, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, Shakira, Justin Bieber, Elton John e Miley Cyrus, entre outros artistas.
O terminal ainda participa da logística de grandes festivais, como Rock in Rio e Lollapalooza, recebendo e despachando equipamentos utilizados nas apresentações.