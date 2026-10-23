Os equipamentos que serão utilizados nos três shows do grupo sul-coreano BTS em São Paulo desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, nesta quarta-feira (21). A operação movimentou aproximadamente 83 toneladas de carga, distribuídas em 39 paletes aéreos, que seguiram para a capital paulista após os procedimentos de liberação no terminal.

O material chegou ao Brasil durante a madrugada, transportado por uma aeronave cargueira. Depois do desembarque e da conclusão dos trâmites aduaneiros, toda a estrutura foi liberada ainda na quarta-feira e encaminhada por transporte terrestre para São Paulo.

O BTS tem três apresentações programadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbis. Os equipamentos transportados por Viracopos fazem parte da estrutura necessária para a realização dos espetáculos.